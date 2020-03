Intercity Berlin-Rostock: Das bieten die neue Züge Richtung Ostsee

Der neue Intercity fährt nun im Zwei-Stunden-Takt in Richtung Ostsee. Was der Zug den Fahrgästen bietet.

Berlin. Ein großgewachsener Mann scheucht die Menschen vom weißen Leitstreifen am Bahnsteig 2, dahinter ruft ein Kameramann: „Auch du weg, Superman!“ Um den Rufer scharen sich Journalisten und Fotografen, manche knieend. Im Blickfeld: die Schienen und das freie Stück Bahnsteig bis hin zu weißen Linie. Dahinter drängt sich die weggescheuchte Menschenmenge zusammen, zu einem Pulk aus Smartphonearmen.

Hauptbahnhof Berlin. 13.01 Uhr. Pünktlich fährt ein Zug ein. Neben dem Cockpit-Fenster steht: „Dresden Eibland“. Hastig tippen die Zuschauer auf ihren mobilen Geräten, und noch hastiger lösen die Fotografen ihre Kameras aus. Wenige Minuten zuvor war das Schauspiel am anderen Ende des Bahnsteigs 2 zu beobachten. Dort hat der Zug mit der Aufschrift „Mecklenburgische Ostseeküste“ gehalten. Wegen der Gefahr einer Kollision durften die beiden Züge nicht gleichzeitig in Berlin einfahren. Aber nun stehen sie sich gegenüber und docken an.

Intercity von Berlin nach Rostock: In zwei Stunden geht’s zur Ostsee

In weißen Lettern steht „der neue Intercity“ auf der schwarzen Front der Bahn. Drumherum ist er weiß und seine Form aerodynamisch, ein roter Streifen trennt die Fenster der beiden Etagen. Aus der Entfernung sieht er aus wie ein in die Höhe gewachsener ICE.

Mit drei Versprechen fährt er am Sonnabendmittag am Berliner Hauptbahnhof ein: mehr Kapazität, höherer Komfort und schneller. In zwei Stunden fährt der Zug von der Hauptstadt an die Ostsee. Im Moment endet die Fahrt aber noch nicht direkt am Wasser, sondern am Hauptbahnhof in Rostock. Um 7.36 Uhr geht am Sonntag die erste Fahrt, danach alle zwei Stunden, bis einschließlich 21.38 Uhr. Damit wird die Frequenz der Fahrten verdoppelt. Ab dem 19. Mai sollen Passagiere dann in Warnemünde, fast direkt ins Schiff auf der Ostsee umsteigen können. Das sagt Matthias Waha, Bahn-Pressesprecher für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

An diesem Sonnabend stehen die beiden Züge aus Rostock und Dresden am Bahnsteig zwei im Mittelpunkt. Einer besteht aus vier Waggons mit 302 Sitzplätzen, davon 31 in der ersten Klasse. Im Innenraum wirken die Abteile gemütlich: dunkle Sitze, dunkelbraune Tische und teilweise Teppichboden,dazu gibt es Internetzugang und Steckdosen an Bord.

Neuer Intercity mit weniger Platz für Gepäck

Doch Fahrgäste, die mehr als ein Ladekabel und ein Smartphone mitnehmen wollen, könnten Probleme bekommen: Ablageflächen für das Gepäck gibt es nicht viele, im oberen Deck kann ein kleiner Rucksack verstaut werden. Mehr nicht. An diesem Punkt sieht auch Jörg Pesch noch Nachholbedarf für die Deutsche Bahn. Er ist Fahrgast des Sonderzugs aus Rostock und gehört damit zu einem ausgewählten Kreis von Medienvertretern, Kommunalpolitikern und Partnern der Deutschen Bahn, die bei der Jungfernfahrt des neuen Intercity an Bord sein durften. Abgesehen davon gefällt Pesch die schöne Aussicht in dem Doppeldecker. „Und die Fahrt war sehr ruhig“, sagt er.

Ruhig empfindet auch Mario Bartsch den Zug. Ganz im Gegensatz zu den alten roten Diesellokomotiven, die von sich aus erheblich lauter seien und oftmals der Wind durch die Scheiben im Cockpit pfeife. Bartsch ist Ausbilder bei der Deutschen Bahn und hat an diesem Sonnabend das Privileg, mit dem neuen Zug in Berlin einzufahren. Im Cockpit komme er sich fast so vor wie in einem Flugzeug. Dabei sind die Züge eigentlich gar nicht ganz neu. Beide sind seit etwa zwei Jahren auf den Schienen. Bevor sie weiß bemalt und ein roter Strich durch die Mitte gezogen wurde, waren sie blau und grün und beförderten in Österreich Fahrgäste von A nach B. Deshalb fährt auch jeden Abend einer der Züge von Berlin bis nach Wien zur Wartung, sagt Matthias Waha. „Hier können dann auch Fahrgäste mitfahren.“ Interessant sei das für Studenten oder Backpacker. Die Fahrt dauert rund zwölf Stunden über Nacht und bietet zwar neben wenigen Bänken, auf denen theoretisch geschlafen werden könnte, eben kaum Platz für das Gepäck.

Zukünftig wird dann auch der Flughafen in Schönefeld angefahren. Hierfür sei ebenfalls der 19. Mai vorgesehen, so Waha. Dann fährt der Zug von Warnemünde direkt an den Flughafen oder weiter nach Dresden. Und ab 31. Oktober soll der Intercity unter dem Flughafen BER halten.