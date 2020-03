Berliner Aktionstag gegen Homophobie in Polen

Trotz Kälte füllt sich der Platz vor dem Polnischen Institut Berlin am Sonnabend nach und nach mit bunt angezogenen Demonstranten. Unweit des Doms und der Museumsinsel ertönt laute 80er-Jahre-Musik aus Lautsprechern, während Regenbogenfahnen wehen und Schilder in die Luft gereckt werden. Die Botschaften sind eindeutig: „Gemeinsam gegen Hass“, „Die Kirche ist der Feind“ und „Solidarität mit Polen“.

Berlins schwullesbische Gemeinschaft will ein Zeichen setzen gegen die zunehmende Homophobie im Nachbarland und auf die Sorgen der dortigen Homo, - Bi- und Transsexuellen hinweisen. Unmittelbarer Auslöser ist die seit März letzten Jahres initiierte Diskriminierungskampagne, in welcher sich bis jetzt 100 polnische Lokalregierungen und fünf Woiwodschaften mittels Aufklebern auf Ortsschildern zu LTGB-freien Zonen erklärt haben.

Ein Vorgang, der bereits zu einer Rüge der EU-Kommissarin für Gleichstellung, Helena Dalli, führte und international unangenehme Assoziationen mit dem Naziregime hervorgerufen hat. Immerhin ein Drittel des Landes ist betroffen.

„Viele polnische Aktivisten sind extra nach Berlin gereist, um heute in Reden auf die verschärfte Situation in ihrer Heimat hinzuweisen“, sagt die Deutschpolin Ursula Bertin, die den Aktionstag mitorganisiert hat. „Es wird sehr emotional werden.“

Homosexuelle in Polen sollen nicht im Stich gelassen werden

Ins Leben gerufen wurde die politische Demonstration von der Organisation All Out, die weltweit gegen Homophobie kämpft, sowie einer Reihe engagierter, in Berlin lebender Polen. „Es ist genau jetzt wichtig, zu zeigen, dass die Betroffenen jenseits der Grenze von uns nicht im Stich gelassen werden“, so ein älterer Herr, der Regenbogenaufkleber verteilt.

Dass das vom polnischen Staat getragene Kulturinstitut als Ort des Protests ausgewählt wurde, ist dabei kein Zufall. Denn die Aktion der LTGB-freien Zonen geht von der in Warschau regierenden PIS- Partei und deren medialen Sprachrohren. aus – als Reaktion auf den Vorstoß, queere Lebensentwürfe in den Sexualkundeunterricht einzubringen und ideologisch gerechtfertigt von der ultrakatholischen Vereinigung „Ordo Iuris“. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, christliche Werte und die polnische Familie vor einer angeblichen LTGB-Ideologie zu schützen.

Medienberichten zufolge prüfen deutsche Städte wie Weimar, Stendal und Paderborn als Reaktion auf die Diskriminierung ihre Partnerschaften mit Orten, die sich an den LTGB-freien Zonen beteiligen, zu beenden. „Ein gutes erstes Zeichen, doch Europa müsste noch viel mehr tun, um diese Schweinerei anzuprangern“, meint eine Demonstration vor dem Polnischen Institut dazu. Hier hofft man, auch die deutsche Politik zum Handeln bewegen zu können.