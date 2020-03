Am Sonnabend nehmen hunderte Berliner an einer von der Seebrücke organisierten Demonstration für offene Grenzen teil.

Flüchtlingskrise Hunderte demonstrieren in Berlin für Grenzöffnung

Berlin. „Es ist schön, dass ihr alle hier seid“, ruft Tim von der Seebrücke Berlin vom Wagen herab ins Publikum, „aber es ist scheiße, dass ihr überhaupt hier sein müsst“. Sein Kollege Tarek drückt es mit Blick auf das Bundesinnenministerium noch drastischer aus: „Ich frage Sie, Herr Seehofer. Wie kann man sich auf die Menschenrechte berufen und diese gleichzeitig nur für weiße Menschen und Menschen mit dem richtigen Pass anwenden wollen.“ Seine Worte gehen in donnerndem Applaus und Trillerpfeifen unter.

Am Sonnabend hat ein breites Bündnis an sozialen Organisationen, angeführt von der Seebrücke Berlin, ab 14 Uhr vor Seehofers Ministerium zum Protest gerufen. Bei lauter arabischer Musik und unter dem Motto „Öffnet die Grenze, Rettet Leben, Stoppt Faschismus“ demonstrieren hunderte Menschen für eine humanitäre Grenzöffnung in Richtung Türkei und eine deutsche Aufnahme der dort wartenden Flüchtlinge auch ohne europäische Lösung. Mit mindestens 1000 Teilnehmern rechnen die Veranstalter insgesamt.

Seebrücken-Demonstration vor dem Innenministerium.

Foto: Dennis Meischen / BM

Immer wieder wiederholen die Anwesenden aller Altersklassen den Ruf „Öffnet die Grenzen!“ und „Wir haben Platz genug“. Besonders stört die Redner der Auftaktveranstaltung, dass sich die Bundesregierung mit ihrer Blockadepolitik gegen über 130 deutsche Städte und Gemeinden stellt, die sich bereits freiwillig bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen.

Die Protestaktion richtet sich außerdem gegen die „militärische Aufrüstung der griechischen Migrationspolitik“ und die „Schaffung eines gesellschaftlichen Klimas durch Politik und Medien, auf dem Rassismus und Faschismus gedeihen kann“. Europa solle endlich wieder solidarisch, vielfältig und weltoffen sein.

Die Asylsuchenden sollten zudem nicht weiter als Bedrohung, sondern als Bereicherung für Europa wahrgenommen werden. Die Menschenrechtsverstöße an der griechisch-türkischen Grenze werden dabei auch von einigen griechischsprachigen Plakaten im Publikum angeprangert.

Am Samstagabend findet die Abschlusskundgebung der Veranstaltung am Halleschen Ufer nahe der SPD-Parteizentrale statt. Zuletzt hatte die Seebrücke am Dienstag vor dem Kanzleramt für ihre Ziele demonstriert.