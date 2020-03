Konzert: Slime live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Auftritt: Slime spielen am 13. und 14. März zwei Konzerte in Berlin

SO36 Slime live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

40 Jahre Slime: Die Hamburger Punkband ist auf ihrer Jubiläumstour "Durch alle Höllen und Tiefen" in den Hallen der Republik unterwegs und kommt am 13. und 14. März für zwei Konzerte in die Hauptstadt. Im Gepäck hat das Quintett aus St. Pauli um Frontmann Dirk "Dicken" Jora eine Auswahl ihrer bekanntesten Songs. Zuletzt erschien 2017 ihr siebtes Studioalbum "Hier und jetzt".

Die Hamburger zählen nicht nur zu den dienstältesten deutschsprachigen Punkbands, sondern sicher auch zu den einflussreichsten. Slime haben sich 1979 in Hamburg gegründet und wurden zu einer der stilprägendsten Bands im Deutschpunk der 1980er-Jahre. Nach ihrer zweiten Auflösung 1994 vereinte sich die Gruppe 2009 erneut und ist seitdem in der aktuellen Besetzung Dirk "Dicken" Jora, Michael "Elf" Mayer, Christian Mevs, Nici und Alex Schwers aktiv.

Wo werden Slime auftreten?

Das Konzert findet im SO36 (Oranienstraße 190, 10999 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag und am Sonnabend um 20 Uhr. Die Konzerte beginnen jeweils gegen 21 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ja und nein, das Konzert am Sonnabend (14.) ist ausverkauft. Für den Freitag gibt es derzeit noch Karten. Wer das Konzert noch besuchen will, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter vorbestellt werden.

Welche Songs werden Slime in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im SO36 davon abweichen, aber diese Songs spielten Slime bei ihrem Konzert am 8. Februar in Köln:

A.C.A.B. Hey Punk Legal, illegal, scheißegal We Don't Need the Army Alptraum Alle gegen alle Die Toten wollen wieder alleine sein Paradies Artificial Untergang Sie wollen wieder schießen (dürfen) Kein Mensch ist illegal Gewalt Hier und jetzt Ebbe und Flut Ich kann die Elbe nicht mehr sehen Wem gehört die Angst Goldene Türme Schweineherbst

Zugabe:

Mensch Sich fügen heißt lügen Störtebecker Deutschland Religion Linke Spießer 1,7 Promille Blues Let's Get United

Wie komme ich zum SO36?

Das legendäre SO36 befindet sich zentral in Kreuzberg auf dem Heinrichplatz, zwischen den U-Bahnstationen Kottbusser Tor und Görlitzer Bahnhof. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Am besten ist das SO 36 mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Bus M29 zu erreichen. Die Bushaltestelle “Heinrichplatz” befindet sich direkt vor dem Club. Die nächsten U-Bahnstationen sind der U-Bhf. Kottbusser Tor (U8/U1) und Görlitzer Bahnhof (U1). Die Nachtbuslinien N8 und N1 und der M29er-Bus fahren die Nacht über durch und halten Adalbertstraße / Ecke Oranienstraße beziehungsweise Kottbusser Tor.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum SO36.

Slime live in Berlin 2020, Freitag, 13. März, und Sonnabend, 14. März, Einlass jeweils 20.00 Uhr, Konzertbeginn jeweils 21.00 Uhr, SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin