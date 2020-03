Ein Tag für alle Frauen

Berlin. Frauentag – zum zweiten Mal ist dieser 8. März in Berlin ein Feiertag, nachdem Rot-Rot-Grün beschlossen hatte, den Internationalen Frauentag zu einem solchen zu machen. Ich kannte den Frauentag als Kind und Jugendliche nur von meinen Verwandten in der DDR. Nach dem Mauerfall, als ich im Ostteil der Stadt gearbeitet habe, fand ich es hübsch, dass wir Frauen von meinem damaligen Chefredakteur am 8. März rote Nelken bekamen. Später dann, bei der Berliner Morgenpost, hat einer unserer Polizeireporter jeder Kollegin am Morgen des 8. März eine rote Rose auf den Schreibtisch gestellt. Wir haben uns immer gefreut – und unsere Arbeit gemacht.

Brauchen wir den Frauentag? Brauchen wir diesen Feiertag? „Unbedingt“, haben uns fast alle Frauen geantwortet, die wir gefragt haben. Ich persönlich bin hin- und hergerissen, denn meine Erfahrungen mit Feiertagen sind die, dass zwar vorher darüber gesprochen wird, sich im Alltag aber wenig ändert. Am Muttertag wird den Müttern gedankt, es gibt kleine Geschenke von den Kindern, die Väter bereiten das Frühstück zu – und schon am nächsten Tag ist vieles wieder vergessen.

Der Internationale Frauentag, der war damals, Anfang des 20. Jahrhunderts wichtig, als die Frauen um so fundamentale Dinge kämpften. Der Kampf um gleiche Rechte, er hat lange gedauert – und er hatte Stück für Stück Erfolg. Wir Frauen wählen und können uns zur Wahl stellen, wir arbeiten und können die gleichen Berufe erlernen wie Männer, wir haben die Entscheidung zwischen Familie und Beruf, wir können ins All fliegen – oder auf der Erde bleiben.

Und doch, es gibt sie, die fundamentalen Unterschiede, die Frauen eben dann doch nicht ein vermeintlich gleiches Leben möglich machen. Ich erlebe sie in meinem Alltag immer wieder, gerade in meinem Beruf, gerade in der Kommunikation mit Männern oder im Führungsverhalten. Ein Beispiel nur: Die Karrieren von Kolleginnen enden häufig immer noch dann, wenn sie eine Familie gründen wollen. Sicherlich, auch die Väter nehmen Elternzeit, inzwischen nicht nur zwei, sondern oft auch sechs Monate. Gut so. Und ja, die Frauen kommen auch irgendwann zurück in ihren Job – aber mit reduzierter Arbeitszeit auf drei oder vier Tage. Die Männer nicht, sie sind voll wieder da.

Ich habe, bei all meiner Skepsis gegenüber dem heutigen Feiertag, ein bisschen Hoffnung: Dass der Frauentag eine Chance ist, auf die Lage der Frauen aufmerksam zu machen. Über die Unterschiede und unsere Werte zu reden. Mal zu diskutieren, ob das Gender-Sternchen notwendig ist oder ob es Blödsinn ist, von „Mitgliederinnen und Mitgliedern“ zu sprechen. Wir haben uns umgehört. Ich wünsche Ihnen allen einen spannenden Feiertag.