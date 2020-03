Vorsitzende der Linksfraktion: "Gerade in der Selbstprüfung"

Potsdam. Udo Wolf und Carola Bluhm haben noch nicht entschieden, ob sie nach der nächsten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus erneut als Vorsitzende der Linken-Fraktion zur Verfügung stehen. "Das wird zu gegebener Zeit konkretisiert", sagte Wolf am Samstag bei der Klausurtagung der Berliner Linksfraktion in Potsdam vor Journalisten. Es gebe die einen, die auf ihren "großen Haushalt an Erfahrungen" hinwiesen und die anderen, die sagten, "jetzt wird es aber Zeit, dass die gehen", erklärte Wolf. "Und wir sind dabei gerade in der Selbstprüfung, wie lange wir das in dieser Funktion noch machen sollen."

Bei der letzten Wahl 2016 sei die Entscheidung gefallen, noch einmal anzutreten. "Die Legislaturperiode geht noch ein bisschen, und das machen wir auch schön. Was wir danach machen, entscheiden wir dann." Wolf und Bluhm sind beide 57 Jahre alt. Die nächste Abgeordnetenhauswahl ist voraussichtlich im Herbst 2021. Der genaue Wahltermin steht noch nicht fest.