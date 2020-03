BSR-Chefin Stephanie Otto: Im Dienst für ein sauberes Berlin

Die neue Chefin der BSR Stephanie Otto, am 27. Februar 2020 am Literaturhaus Café in der Fasanenstraße in Berlin. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Das Müllproblem vom Ende her denken: Stephanie Otto will die Haltung der Berliner zum Abfall verändern. Ein Spaziergang.

Berlin. Achten Sie auf den Müll auf den Straßen dieser Stadt? Nein? Spoiler für den folgenden Text: Die selektive Wahrnehmung wird sich ab jetzt bemerkbar machen. Seien Sie sich da sicher.

Schon auf dem Weg zum Treffen mit der Vorstandsvorsitzenden der Berliner Stadtreinigung beginnt es: sogar festgetretene Kaugummis springen nun plötzlich ins Auge. Den eigenen wirft man brav – vielleicht zum ersten Mal, wie peinlich – in den orangenleuchtenden Eimer an der Straßenecke, bevor es hineingeht.

Stephanie Otto wartet bereits im Literaturhaus Café in der Fasanenstraße in Charlottenburg. Ursprünglich wollte sie sich im Tiergarten treffen. Einen Spaziergang dort machen, wo man die Vögel zwitschern hört. Wo man von Hochhäusern am Potsdamer Platz kommend schon nach nur wenigen Schritten ins Grün hinein kaum mehr erahnt, dass außerhalb der Baumreihen eine Großstadt liegt. Jene, in der Otto sich seit knapp fünf Monaten der Sauberkeit verschrieben hat.

Wegen der angekündigten Graupelschauer hatte sie das Treffen vorsorglich nach drinnen verlegt. Überraschend scheint nun doch die Sonne. Das Gespräch beginnen wir trotzdem erstmal am Tisch, an dem auch ihre Pressesprecherin Sabine Thümler sitzt. Otto bestellt sich eine Kanne heißes Wasser. „Das wirkt Wunder, wenn die Stimme angeschlagen ist“, erklärt sie. Und tatsächlich klingt die etwas schwach.

Seit knapp fünf Monaten wohnt die Kölnerin nun mit ihrem Mann in der Stadt, die sie als vielfältig bezeichnet. Berlin aber wirke auf sie nicht etwa zu groß oder gar unübersichtlich, nein nein. „Vermutlich weil Berlin aus so vielen einzelnen Zentren besteht, die sich jeweils in sich abgeschlossen anfühlen.“

Waren zusammen in Charlottenburg unterwegs: Morgenpost-Autorin Paulina Czienskowski und Stephanie Otto.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Es geht darum, Kreisläufe zu schließen

Ihr Startpunkt war Mitte, nahe der Museumsinsel, in einer möblierten Wohnung und vielen Touristen um sich. Nun ist es Wilmersdorf – mit eher wenig Touristen und wenig Museen. „Wir hatten uns im Turbo viele Kieze angeschaut, um zu erkunden, wo es sich für uns wirklich richtig anfühlt.“ Wirklich „richtig“ wäre Neukölln gewesen, weil es sie sehr an ihren Kiez in Köln erinnern würde, sagt sie, doch getrieben von Zeitnot waren die Wahlmöglichkeiten begrenzt.

Nun, Frau Otto, muss besonders reinlich sein, wer für die Müllentsorgung einer Stadt arbeitet? „Die Frage, die sich jeder stellen sollte, lautet doch: Wo hört mein Sauberkeitsempfinden auf? Hinter der eigenen Wohnungstür? Gehört der Hausflur noch dazu, die Wohnanlage oder die ganze Stadt, gar die ganze Welt?“

Man würde meinen, bei den meisten wohl direkt hinter der Türschwelle. Man muss sich ja nur umschauen. Oder sich kurz mal an die eigene Nase fassen. Die Verantwortung jedenfalls trägt sich nicht immer – noch nicht? – über Kilometer des eigenen Dunstkreises hinweg. So passiert es doch häufiger, dass man denkt, „na ja, die eine Kippe macht den Kohl jetzt auch nicht fett“.

Woher kommt dieses Selbstverständnis? „Vermutlich ist das ein Zusammenspiel aus fehlender Haltung und fehlendem Wissen“, sagt Otto. Macht sie Passanten und Passantinnen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam? „Klar! Ich sage dann: Guten Tag, ich bin von der BSR – ich bin da sehr furchtlos.“ Sie lacht. Sie gehe jedenfalls in den Dialog. Auch wenn es darum geht, dass Plastik nicht in die Biotonne gehört. Fühlt sie sich da nicht zu edukativ, zu moralinsauer? „Es ist nicht wichtig, ob ich dabei oberlehrerhaft daherkomme, es unkommentiert zu lassen, wäre aus meiner Sicht falsch.“

Rollende Augen kann sie also ab. Den Eindruck macht sie ohnehin, fachmännisch, direkt, standhaft und immer überzeugend dabei. Und Müll ist ja nun wirklich überall. Und das ist an dieser Stelle etwa kein Angriff auf die BSR. Müll aber ist ein Dauerbrenner, ein Selbstläufer und nebenbei auch noch ein ziemlich sicheres Arbeitsfeld, immerhin stirbt das Thema nicht aus. „Es ist eine Frage der Perspektive, wo man überhaupt anfängt, auf Müll zu achten.“ Im Supermarkt!? „Ja, zum Beispiel da. Man freut sich jedenfalls, wenn die Bio-Gurke dort nicht mehr in Plastik eingeschweißt liegt.“

Anti-Plastikkampagnen bekannter Lebensmittelketten hängen momentan vermehrt auf Werbeplakaten. Otto sieht das als ein gutes Zeichen, eines in die richtige Richtung, „die sollen sich ruhig anstacheln!“ Sie grinst schelmisch.

Seit 20 Jahren ist sie in der Entsorgungswirtschaft tätig, im Rheinland zuvor in der privaten. „Noch nie habe ich diesen Druck von Handel und Herstellern erlebt“. Ohne Nachhaltigkeit auf den Fahnen fährt man offenbar schnell gegen die Wand. Dann hagelt es Kritik, weil man mit der Öko-Welle nicht mitgeht.

‚Welle‘. Klingt nach Hype. Sind Themen wie Zero Waste denn wirklich nur Trend? Von denen nämlich heißt es ja, dass sie auch wieder verschwinden. Sogenanntes „plogging“, das Menschen dabei zeigt, wie sie Müll aufsammeln – bloß ein Social-Media-Phänomen? „Fridays for Future“, Unverpackt-Läden, Wiederverwertung – könnte das womöglich alles bald wieder verschwinden? Otto schüttelt den Kopf. Dazu sei dieser „neue“ Zeitgeist bereits zu sehr in den Köpfen verwurzelt. Aber: „Bewusstsein ist das eine, es auf das eigene Leben zu übertragen das andere.“ Umweltschutz nämlich bedeute nicht nur, auf die Straße zu gehen und für eine angemessene Klimapolitik zu demonstrieren. „Es fängt beim eigenen Verhalten an, im Kleinen also.“ Was ihre rund 1700 Straßenreiniger selbst nach einer Veranstaltung für eine umweltbewusste Politik und Gesellschaft an Müll auf dem Boden wegräumen müssten, mache sie in Teilen jedenfalls stutzig. „Das Warum wird schon gut erklärt, aber das Wie eben nicht so richtig.“

Grundlegend nötig also: Bildung und Aufklärung. Nachhaltiges Einkaufen und richtiges Trennen des entstandenen Mülls als Aufgaben für alle. Große Herausforderungen. 220 Kilogramm Müll pro Person sind es, die jährlich in Deutschland entstehen. „Ich halte nicht so viel von Statistiken, aber so eine Zahl ist ein durchaus guter Indikator, um sich bewusst zu machen, wo man für sich steht und dass etwas geändert werden muss.“ Bewusstsein statt Ignoranz. Die Sauberkeit einer Stadt ist in jedem Falle auch politisch. Otto spricht sehr pragmatisch über all diese Dinge, wirkt dabei nah und unmissverständlich. Für den Menschen verständlich sein, ihn involvieren und integrieren, ist überhaupt wichtig. Gemeinwohlorientierung, Daseinsvorsorge, nachhaltige Entwicklung in der kommunalen Abfallwirtschaft. „Wir wollen nicht nur nach hinten raus die Entsorgung machen, sondern nah am Menschen sein.“ Es gehe darum, Kreisläufe zu schließen. Wer Biomüll mit Küchen- und Gartenabfällen hat, sorgt etwa dafür, dass die Hälfte der BSR-Flotte mit daraus gewonnenem Biogas betankt werden kann. Die BSR will ökologisches Vorbild sein.

Die 52-Jährige stellt sich sehr komplexe Fragen, die nicht immer schnell geklärt werden können. Zum Beispiel: Wie kann man dem Bürger möglichst deutlich machen, dass mitzumachen sinnstiftend ist? Wie kann man Abfälle reduzieren? Wie die Dinge, die trotzdem in der Tonne landen, vernünftig umsetzen? Und wie viel verschiedene Müll- und Tonnensysteme verträgt eine funktionierende Großstadt eigentlich?

Thema Gelbe Tonne – „die zu befüllen, ist nicht gerade trivial“, sagt sie. Wissen Sie zum Beispiel, dass ein Kugelschreiber auseinandergebaut werden muss, wenn er korrekt entsorgt werden will? Spiralfeder, Ring aus Gummi, Gehäuse aus Plastik. Das könne man ja nicht allen erklären.

Was aber wäre hier die Lösung? „Verpackungen auch mit Hinblick auf die Entsorgung herzustellen.“ Ein bisschen klingt es wie ein BSR-Mantra: „Wir müssen von Ende zu Ende denken.“ Es sind Kleinigkeiten – und doch wichtig: Komplizierte Verpackungen aus verschiedenen Materialien, wie eine Brottüte aus Papier mit Sichtfenster aus Plastik, ergeben keinen Sinn. „Da weiß doch wieder kein Mensch, in welche Tonne man das werfen soll.“

Der Fotograf scharrt mit den Füßen, die Sonne scheint noch immer, gehen wir also raus. Wir machen die Fotos im Hofgarten des Cafés. Otto soll auf der Treppe posieren. Ab und an muss pausiert werden, wenn ein Gast eintreten will. Die Blicke treffen sich, als eine Frau versehentlich ihr Taschentuch verliert und ihre Begleitung es vom Weg aufhebt: „Ich hab doch gesagt, Berlin ist sauber.“ Es wird gelacht. Wir laufen nun ein paar Schritte, durch ein verwunschen wirkendes Tor hindurch, in den Hof der Villa Grisebach. Otto strahlt, freut sich über das Licht, das sich fast schon nach Frühling anfühlt, schaut mit geschlossenen Augen hinein. Wie schön!

Ein Kugelschreiber liefert viele Sorten Müll

Nicht nur weil das Wetter besser als erwartet ist, wird schnell klar, wie wichtig es ist, nach den Fotos nun noch gemeinsam auf die Straße zu treten. Viel exemplarischer als hier, gemeinsam in der Fasanenstraße über die Pflastersteine schlendernd, kann man das zuvor Besprochene wohl kaum vorführen. Das Bewusstsein durchläuft in den kommenden Minuten in etwa diese drei Phasen.

1. Alles sauber soweit, ja, „wir haben die Straße nicht extra für Sie sauber gemacht“. Lachen.

2. Obwohl, da drüben liegt etwas und dort neben der Bank ein Einwegbecher, explizites Feindbild, geschätzte 460.000 davon seien es täglich allein in Berlin. Kopfschütteln.

3. Und da: eine leere Handcreme-Tube! Hier: ein halb zertretener Kugelschreiber! Ein blaues Feuerzeug! Und überall platt getretene Zigarettenfilter!

Das erweckte Auge wird immer wacher. Otto aber bleibt dabei, und sie hat schon Recht damit, dass Berlin in den meisten Ecken einen sauberen Eindruck macht. Das liege auch an dem vielen Grün und den hellen, gepflegten Häuserfassaden. Ohne den ständigen Scan läuft Stephanie Otto natürlich trotzdem schon lang nicht mehr durch die Welt.

Übrigens da, wo viele Menschen unterwegs sind, Touristen, da habe man einen besonders hohen Sauberkeitsanspruch, sagt sie. Da werde durchaus auch viermal am Tag gesäubert, statt wie anderswo nur einmal in der Woche. Das klingt fast nach Klassismus. „Bemühungen dürfen nicht nur in Zentren stattfinden, zum Beispiel sollten sich Weddinger nicht vernachlässigt fühlen, nur weil dort nicht so viel Laufkundschaft ist wie am Gendarmenmarkt.“

Auch weil Sicherheit und Sauberkeit zusammengehören, erklärt Otto. Der Gedanke an Verwahrlosung sei ein anderer in einer Ecke, wo viel Müll liegt. Die intuitive Annahme: Da, wo es besonders vermüllt wirkt, fehle soziale Kontrolle. „Um etwaige Brennpunkte zu vermeiden, gilt es auch, mit der Stadtentwicklung in die Kommunikation zu gehen, um etwa über Sozialraumprogramme nachzudenken.“

Und wieder wird deutlich: Das Thema Müll ausschließlich auf Müll zu reduzieren, funktioniert nicht. Politik, Ordnungsamt, Handel, Industrie, Start-ups, Bildung, Gesellschaft, Müllentsorgung – alles greift ineinander und muss deshalb eben auch miteinander arbeiten. „Wir müssen es als gemeinsame Aufgabe verstehen und die Infrastruktur dementsprechend gut aufeinander abstimmen.“

Otto zeigt auf die Pflastersteine: „Die Art, wie sehr häufig gepflastert wird, macht die lückenlose Reinigung ziemlich schwer.“ In die tiefen, engen Fugen kommt man nur schwer. Nun fällt ihr Blick auf einen E-Scooter auf der Ecke. Was auf manch einen vor allem albern und unsinnig wirkt, ist für die BSR vor allem arbeitshindernd. „Unsere Reinigungsfahrzeuge werden durch die Geräte behindert. Und dann heißt es: Wieso werdet ihr teurer? Unsere Antwort ist dann: weil wir nicht wie herkömmlich mit der Kehrmaschine entlang fahren können.“

Alles nur Kleinigkeiten, aber die Summe macht es. Und die Kette der Verantwortlichen ist lang. Otto, da ist man sich nach diesem Gespräch sicher, gibt alles, um Transparenz zwischen allen zu etablieren. Und sie zu garantieren. Für ein großes Miteinander und Verständnis füreinander. Immerhin wollen wir es doch alle sauber haben, also ist Müll auch unser aller Thema.

Die Nasen sind rot vor Kälte, die Zeit um. Otto und ihre Pressesprecherin fahren in einem Wagen mit BSR-Schriftzug davon, natürlich elektrisch betrieben.

BSR-Chefin Stephanie Otto: Zur Person

Leben: Stephanie Otto wurde am 16. Mai 1967 in Nettetal geboren. In Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, studierte sie in England Business Administration. Die Vorstandsvorsitzende der Berliner Stadtreinigung ist verheiratet. Mit ihrem Mann, einem Arzt im Ruhestand, lebt sie in Wilmersdorf.

Karriere: Die heute 52-Jährige erwarb berufsbegleitend ihren Master of Business Administration an der University of Reading in England. Seit über 20 Jahren arbeitet Otto nun in der Entsorgungswirtschaft. Ihre Karriere hatte sie bei einem privaten Entsorger begonnen. Inzwischen fasziniere sie aber der Gedanke, in einem kommunalen Unternehmen eine Balance zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belangen zu finden. Zu ihren beruflichen Stationen gehörten unter anderem die Niederlassungs- und Vertriebsleitung der RWE Umwelt Rhein Ruhr GmbH in Essen und die Geschäftsführung der ATG Rosendahl GmbH Co. KG, eines mittelständischen Entsorgungsunternehmens in Düsseldorf. Bis zu ihrem Einstand in der Hauptstadt am 1. Oktober 2019 war Otto Prokuristin bei den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln.

Der Spaziergang begann am Literaturhaus in Charlottenburg und führte einmal die Fasanenstraße hinunter – danach ging es wieder zurück.