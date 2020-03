Explosion in Hohen Neuendorf: Zwei Tote nach Teileinsturz eines Wohnhauses

In der Nacht wurde das einsturzgefährdete Haus in Hohen Neuendorf abgetragen.

In einem Mehrfamilienhaus in Hohen Neuendorf hat sich offenbar eine Explosion ereignet. Zwei Tote wurden geborgen, es gibt Verletzte.

Hohen Neuendorf. Im Fall des am Samstagnachmittag teilweise eingestürzten Wohnhauses in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) kann die Ursachenforschung vor Ort frühestens am Montag beginnen. Zunächst müssen die Trümmer des in der Nacht zum Sonntag aus Sicherheitsgründen abgerissenen Gebäudes weggeräumt werden, sagte ein Polizeisprecher. Erst danach könne die Kriminaltechnik mit den Untersuchungen starten - vor allem im Keller des ehemaligen Mehrfamilienhauses. Die Beamten wollen prüfen, ob sich dort eine Explosion ereignet haben könnte.

Ein meterhoher Schuttberg versperrte den Ermittlern am Sonntag jedoch den Zugang. Menschen kamen an der Unglücksstelle vorbei, lagen sich in den Armen, stellten Kerzen auf und legten Blumen ab. Bei dem Unglück waren eine 60-jährige Frau und ein noch nicht identifizierter Mann ums Leben gekommen. Personenspürhunde hätten an der Stelle angeschlagen, wo die Leiche unter den Trümmern des einsturzgefährdeten Hauses lag. Vier weitere Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Nach Einsturz: Ursache unklar - Explosion vermutet

Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar. Ein weiterer Anwohner berichtete vor Ort von einem „fürchterlichen Knall“. Er habe danach einen lauten Rutsch gehört, der sich anhörte, als würden Betonteile zusammenfallen, sagte der Mann.

Das Haus in Hohen Neuendorf im Kreis Oberhavel ist vermutlich nach einer Explosion teilweise eingestürzt.

Foto: dpa

Die Polizei vermutet eine Explosion. Es sei möglich, dass es im Keller des Hauses eine Detonation gegeben habe, sagte ein Sprecher. Nach Einschätzung von Baufachberater Matthias Benn vom Technischen Hilfswerk (THW) weist das Haus schwerste Beschädigungen auf und ist nicht mehr sicher. Aus Sicherheitsgründen wurden zwei benachbarte Häuser evakuiert.

Haus ist teilweise eingestürzt

Das Haus sah am Samstagnachmittag aus, als hätte es jemand an der Seite durchtrennt. Das Treppenhaus des dreistöckigen Gebäudes war sichtbar, zerborstenes Holz und kaputte Fenster hingen an den Seiten herunter. Risse zogen sich durch die gesamte Fassade. Eine komplette Stirnseite des Gebäudes lag in Trümmern. Die Straße vor dem mehrstöckigen Wohnhaus in der Ortsmitte wurde abgesperrt. Katastrophenschutz und Rettungskräfte aus Berlin sowie den Landkreisen Barnim und Oberhavel waren vor Ort. Auch zwei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Insgesamt waren rund 100 Rettungskräfte vor Ort.

Das Mehrfamilienhaus stand an einem Kreisverkehr in der Ortsmitte von Hohen Neuendorf. In unmittelbarer Nähe befanden sich Geschäfte und zwei Einkaufsmärkte. Die evakuierten Nachbarhäuser wurden augenscheinlich kaum beschädigt.

Die Sprecherin des Landkreises machte sich ein Bild vor Ort. Inzwischen sei die Lage wieder übersichtlich, sagte Ariane Fäscher. Zu der Frage, ob Hilfe für die Bewohner angedacht sei, konnte sie noch keine konkreten Angaben machen. „Aber wir lassen die Bewohner nicht im Regen stehen.“

Hohen Neuendorf ist nach Angaben der Stadtverwaltung die drittgrößte Stadt des Landkreises Oberhavel. Sie besteht aus vier Stadtteilen und liegt im Süden des Landkreises, nah an Berlin und nicht weit weg von der Landeshauptstadt Potsdam. Der Verwaltung zufolge wohnen rund 26 000 Menschen im Stadtgebiet.