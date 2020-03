Linke: Vergesellschaftung von Wohnungen ist machbar

Potsdam. Vergesellschaftung von Wohnungen ist aus Sicht der Berliner Links-Fraktion rechtlich und finanziell möglich. "Es geht, man kann es machen, und es ist sinnvoll, weil wir damit einen spekulativen Kreislauf auf dem Berliner Immobilienmarkt unterbrechen", sagte der Linke-Politiker und frühere Wirtschaftssenator Harald Wolf bei der Klausurtagung der Berliner Linken am Samstag in Potsdam.

Der Markt für Immobilien funktioniere ganz anders als etwa der für Autos oder Handys. "Grund und Boden sind nicht beliebig verfügbar", erklärte Wolf. Auf eine steigende Nachfrage lasse sich nicht mit höherer Produktion reagieren. Entsprechend stiegen die Preise. Hinzu kommt Wolf zufolge, dass die Nachfrage in immer stärkerem Maß von Investoren bestimmt werde, die Immobilien als Finanzanlage betrachteten. Es gebe inzwischen massive Spekulationen auf dem Berliner Immobilienmarkt.

Die Folge seien steigende Preise. "Das Problem kriegt man durch Bauen, Bauen, Bauen nicht weg", sagte Wolf. Eine Überführung in Gemeineigentum sei deshalb sinnvoll. Wolf erklärte unter Berufung auf das Bundesverfassungsgericht, die Entschädigung müsse sich nicht starr allein am Marktwert der Immobilie orientieren. Die Höhe der Entschädigung dürfe den Zweck der Überführung in Gemeineigentum nicht konterkarieren. Vor diesem Hintergrund sei sie mit Hilfe langfristiger Darlehen auch finanzierbar.