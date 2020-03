Hertha kann sich keine Niederlage erlauben: Union auswärts

Berlin. Die beiden Berliner Fußball-Bundesligisten wollen sich mit Erfolgen am 25. Spieltag weiter von der Abstiegszone absetzen. Hertha BSC empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion den SV Werder Bremen. Nach der 0:5-Klatsche zuletzt vor heimischer Kulisse brauchen die Berliner einen überzeugenden Auftritt und die Punkte, um nicht weiter in den Abstiegskampf reingezogen zu werden. Gegner Bremen reist als Vorletzter an. Für Union steht die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg an. Der Aufsteiger kann mit einem Sieg am Sportclub gegebenenfalls in der Tabelle sogar vorbeiziehen und einen einstelligen Platz erreichen. Union hat drei Punkte mehr als Hertha.

( dpa )