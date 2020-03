Schmerzhafte Niederlage: Alba Berlin fehlen 3,2 Sekunden

Vitoria. Zwei Tage nach dem unglücklichen 80:84 gegen den FC Barcelona haben die Basketballer von Alba Berlin in der Europa League wieder eine schmerzhafte Niederlage in Spanien hinnehmen müssen. Obwohl sie über weite Strecken in Führung waren, unterlagen sie bei Baskonia Vitoria am Freitagabend mit 72:73 (39:29). Daran konnten auch die 16 Punkte von Markus Eriksson, Albas bestem Werfer, nichts ändern.

Zu Beginn der Partie hatten die Berliner Probleme mit der Verteidigung der Spanier und leisteten sich zu viele Ballverluste. Vitoria konnte daraus aber kein Kapital schlagen, nach zehn Minuten war die Partie beim Stand von 15:15 völlig offen. Doch Alba steigerte sich und überzeugte vor allem von der Dreierlinie. Die Gäste konnten auch nach dem Seitenwechsel an diese Leistung anknüpfen.

Mit starker Verteidigung und weiterhin guter Dreierquote schraubte Alba die Führung zwar zwischenzeitlich auf 56:39, brachte sich durch Ballverluste aber wieder in Schwierigkeiten. Viertelübergreifend kassierten die Gäste einen 16:0-Lauf der Spanier und mussten bis zum Ende zittern. 3,2 Sekunden vor dem Schlusspfiff ging Vitoria erstmals seit dem ersten Viertel in Führung und blockte auch den letzten Berliner Wurf.