Wegen Sanierungen werden die Züge der U3 Richtung Warschauer Straße vom 9. März bis 20. März nicht am Bahnhof Spichernstraße halten.

Nahverkehr in Berlin

Nahverkehr in Berlin U-Bahnhof Spichernstraße: U3 einseitig gesperrt

Die Sanierungsarbeiten auf dem U-Bahnhof Spichernstraße schreiten voran. Darum werden die Züge der Linie U3 in Richtung Warschauer Straße von Montag, den 9. März bis Freitag, den 20. März nicht am U-Bahnhof Spichernstraße halten.

Die Gegenrichtung der U3 nach Krumme Lanke wird anschließend von Montag, den 23. März bis Freitag, den 3. April gesperrt. Grund für die Sperrungen ist die Sanierung des Bodenbelags des Bahnhofs. Er wird neu asphaltiert. Zudem werden Bahnsteigkanten aus Granit sowie zwei Blindenleitstreifen verlegt.

Darüber hinaus wird ein Aufzug in den Bahnhof eingebaut. Deshalb ist der südliche Übergang von der U3 zu der U9 bereits seit April 2018 gesperrt. Die Arbeiten dauern noch bis zum Mai 2020 an. Fahrgäste der U3 müssen deshalb beim Umstieg den Ausgang in Richtung Bundesallee nehmen und der Ausschilderung zur U9 folgen. Fahrgäste der U9 nehmen den nördlichen Ausgang zur Bundesallee und folgen der Ausschilderung zur U3.

Zudem fährt die U9 bis zum Betriebsschluss am 9. Februar zwischen Turmstraße und Zoologischer Garten nicht. Die BVG führt Gleisbauarbeiten durch und erneuert die Weichen am U-Bahnhof Zoologischer Garten.