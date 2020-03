Fünf Verletzte nach Unfall mit Lastwagen am Alexanderplatz

Berlin. Bei einem Lastwagenunfall am Alexanderplatz sind am Freitagnachmittag fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Alle fünf wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Details zu dem Unfall in der Karl-Liebknecht/Dircksenstraße waren zunächst nicht bekannt. Laut Polizei waren ein Lastwagen und ein Auto beteiligt. Der Feuerwehr zufolge sollen zwei der Verletzten Fußgänger und die drei weiteren die Insassen der Fahrzeuge sein. Die Feuerwehr war mit 20 Kräften im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

( dpa )