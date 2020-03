15 Berliner Einrichtungen laden in ihre Archive ein

An diesem Wochenende findet bundesweit der „Tag der Archive“ statt. Mehrere 100 Häuser öffnen Türe und Magazine für die Öffentlichkeit. In Berlin sind 15 Sammlungen beteiligt, etwa das Stasi-Unterlagen-Archiv sowie das Archiv des Auswärtigen Amts. Das Motto lautet in diesem Jahr „Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet“. Zum Thema werden bei freiem Eintritt Führungen, Vorträge und Ausstellungen geboten.

Einblick in Material der Staatssicherheit

„Wie man zu einer bestimmten Zeit miteinander kommuniziert hat, sagt viel über die jeweilige Lebenswirklichkeit aus“, sagt Ralf Jacob, Vorsitzender des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA). „Vor 200 Jahren gab es ausgedehnte Briefwechsel, heute emp- fangen wir täglich eine Vielzahl elektronischer Kurznachrichten, Mails und Videobotschaften“, so Jacob.

Weniges habe sich so radikal gewandelt, wie die Art der Kommunikation. Auch um diesen Wandel greifbar zu machen und vergangene wie aktuelle Kommunikationsformen aus verschiedenen Blickwinkeln aufzuzeigen, sind am Wochenende die Archive für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das Stasi-Unterlagen-Archiv etwa bietet mit Führungen, Vorträgen und Beratungsangeboten einen Einblick in Bestände und Arbeit. Die Sammlung umfasst rund 41 Millionen Karteikarten, 111 Kilometer Akten sowie 1,85 Millionen Fotografien, 2.865 Filme und Videos, 23.250 Tonbänder und rund 15.500 Behältnisse mit bisher ungesichtetem, zerrissenem Schriftgut.

Interessierte können am Sonnabend und Sonntag jeweils von elf bis 18 Uhr durch das Archiv stöbern. Die ehemalige Stasi-Zentrale befindet sich auf dem Campus für Demokratie an der Ruschestraße 103 in Lichtenberg.

Das Jüdische Museum präsentiert Bestände aus mehr als zwei Jahrhunderten deutsch-jüdischer Geschichte. Interessierte Besucher haben Zugang zu so unterschiedlichen Dokumenten wie Brautbriefen, Neujahrs- und Glückwunschkarten, Telegrammen, Feldpost, Geschäftskorrespondenz aber auch erschütternden Mitteilungen aus Internierungs- und Konzentrationslagern. Präsentationen finden Sonnabend und Sonntag jeweils um elf und 13 Uhr statt. Das Archiv befindet sich in der Michael Blumenthal Akademie gegenüber dem Museum an der Lindenstraße 9–14 in Kreuzberg.

Auch das Politische Archiv des Auswärtigen Amts nimmt teil. Besucher bekommen beispielsweise Einblick in di- plomatische Noten und internationale Verträge. Unter fachkundiger Anleitung kann das Material in einer für die Öffentlichkeit sonst unzugänglichen Umgebung recherchiert, gelesen und transkribiert werden. Zwischen elf und 16 Uhr finden zu jeder vollen Stunde Führungen durch Werkstatt und Magazine statt. Diese befinden sich in den Tresoren der ehemaligen Reichsbank. Wichtig: Es wird um eine kurze Anmeldung gebeten unter 117-3@diplo.de Treffpunkt am Auswärtiges Amt ist der Eingang der Kurstraße 36 in Mitte.

Führungen und viele historische Dokumente

Am Sonnabend öffnet das Archiv Grünes Gedächtnis der Heinrich-Böll-Stiftung seine Türen. In der Dokumentensammlung von Bündnis 90/Die Grünen sind sämtliche Daten aller Parteitage, die wichtigsten Beschlüsse sowie die Wahlunterlagen zum Bundesvorstand aufgelistet.

Auch das sonst für die Öffentlichkeit verschlossene Archivmagazin kann an diesem Tag im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Die Archivare zeigen den Besuchern ihre Bestände und wollen dabei Schlaglichter auf historische Dokumente zu den Wahlkämpfen der Partei seit den 80er-Jahren werfen: Dazu gehört Unterhaltsames wie Wahlwerbespots, Plakaten, Fotos und Akten bis hin zu aktuellen Formen der Online-Kommunikation.

Von elf bis 16 Uhr finden stündlich Führungen durch das Archiv statt. Dabei stehen die Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung und führen in die Benutzung ihrer Archivdatenbank ein. Das Archiv Grünes Gedächtnis befindet sich in der Heinrich-Böll-Stiftung an der Eldenaer Straße 35 in Friedrichshain.

Ebenfalls unter den Teilnehmern: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Archiv der Akademie der Künste, Landesarchiv Berlin, Archiv des Katholischen Militärbischofs, Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv, Bundesarchiv, Archiv der DDR-Opposition der Robert-Havemann-Gesellschaft, Archiv des Stadtgeschichtlichen Museums Spandau, Archiv des Deutschlandradios der Abteilung Dokumentation sowie die Archive der Museen Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg.

Alle Termine und Orte der in Berlin teilnehmenden Archive finden Sie unter tagderarchive.de