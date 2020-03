Literaturarchiv der Stadt München erwirbt Nadolny-Vorlass

München. Die Stadt München erhält für ihr Literaturarchiv die gesammelten Manuskripte, Reden und Korrespondenzen des Schriftstellers Sten Nadolny (77, "Die Entdeckung der Langsamkeit"). Die bei der Münchner Stadtbibliothek angesiedelte Monacensia erwarb außerdem den Nachlass von dessen Eltern, dem Autorenpaar Isabella und Burkhard Nadolny. "Es ehrt uns, dass sich ein renommierter Autor wie Sten Nadolny für eine Kooperation mit der Monacensia entscheidet", sagte Anke Buettner, Leiterin der Monacensia. Dort werden die Originale wichtiger Autoren mit Bezug zu München und Bayern gesammelt.

Der in Chieming in Oberbayern aufgewachsene Sten Nadolny wurde unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis auszeichnet. Er lebt in Berlin.