Die Staatsanwaltschaft hat 2019 in 100 Verdachtsfällen wegen Korruption ermittelt. Das Dunkelfeld wird deutlich größer geschätzt.

Korruption in Berlin Diese vier Korruptionsfälle hebt der Staatsanwalt hervor

Insgesamt 100 Ermittlungsverfahren wurden im Land Berlin im vergangenen Jahr wegen des Verdachts auf Korruption geführt. Das verkündete der Leiter der Zentralstelle „Korruptionsbekämpfung“, Oberstaatsanwalt Rüdiger Reiff, am Donnerstag bei der Vorstellung seines Jahresberichts. Das sei, wie bereits in den Vorjahren, ein relativ niedriges Niveau. 2018 waren es mit 134 ein wenig mehr. „Im Hellfeld haben wir jedenfalls kein großes Problem“, sagte Reiff. Das Dunkelfeld sei aber um ein Vielfaches größer.

Die meisten Verfahren würden eingestellt, da es keine Anhaltspunkte für eine Straftat gebe. Im vergangenen Jahr war das 85 Mal der Fall. In 14 Verfahren wurde laut Reiff aber Anklage erhoben. Vier Fälle hob er besonders hervor.

Anklage wegen Bestechung bei Auftragsvergabe Der Ex-Geschäftsführer eines landeseigenen Unternehmens hatte eine Firma mit der Erneuerung der Telefonanlage beauftragt. Für den Auftrag in Höhe von 5,1 Millionen Euro soll er ein Schmiergeld von 250.000 Euro kassiert haben. „Ein Zufallsfund“, so Reiff. Man habe bei einer Telefonüberwachung in einem anderen Fall ein entsprechendes Gespräch mitgehört.

Anklage wegen Bestechung im geschäftlichen Verkehr Zwei Mitarbeiter der Berliner Wasserbetriebe sollen Tageslohnzettel von Bauarbeitern einer anderen Firma falsch abgezeichnet haben. Die Gegenleistung waren laut Anklage Tickets für die VIP-Lounge dieser Firma im Olympiastadion bei Hertha-Spielen.

Anklage wegen Bestechung in der Justizvollzugsanstalt Seit Dienstag läuft der Prozess gegen einen 45 Jahre alten Justizvollzugsbeamten. Er soll in mindestens neun Fällen Telefone ins Gefängnis geschmuggelt und dafür Geld bekommen haben.

Urteil gegen bestechlichen Polizeibeamten Bereits Anfang 2019 wurde ein damals 39 Jahre alter Polizist wegen Bestechlichkeit und Vorteilsnahme zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Er soll die Betreiber eines Lokals und eines Spielcasinos über Ermittlungen informiert und pro Information 500 Euro kassiert haben.

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) nannte Korruption ein „Krebsgeschwür der Demokratie“. Auch laut Fabian Tietz, seit 2017 Vertrauensanwalt des Landes Berlin, ist die Bekämpfung dieser Delikte schwierig. „Wir haben bei der Korruption das Problem, dass es ein opferloses Delikt ist“, sagte Tietz. Bestechender und Bestochener würden profitieren und hätten daher kaum ein Interesse, die Vorgänge öffentlich zu machen. Tietz forderte daher einen besseren Schutz für Hinweisgeber. Seit 2017 nimmt er entsprechende Tipps entgegen – auf Wunsch auch anonym. Im vergangenen Jahr hätten sich 18 Personen bei ihm gemeldet, davon vier aus der Verwaltung.

Elektronisches Lernprogramm soll Mitarbeiter aufklären

Bei der Frage, was man annehmen darf und was nicht, herrsche bei den annähernd 100.000 Mitarbeitern des öffentlichen Diensts eine „große Unsicherheit“, sagte Reiff. Künftig soll daher ein elektronisches Lernprogramm Abhilfe schaffen. Er erarbeite ein Konzept. Die Planungen seien aber noch ganz am Anfang.

Darin solle etwa darüber aufgeklärt werden, ob man eine Schachtel Pralinen beispielsweise von einem ehemaligen Praktikanten annehmen darf. Bis zu einem bestimmten Wert gehe das, sofern man es seinem Vorgesetzten meldet, so Reiff. Die Teilnahme am Sommerfest eines Unternehmens, mit dem man sich als Beamter befasst, sei aber tabu.