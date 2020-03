Jeder zweite Azubi in der Gastronomie macht Überstunden

Berlin. Lehrlinge in der Hotel- und Gastronomiebranche Berlins bewerten ihre Ausbildungsbedingungen deutlich schlechter als Azubis anderer Branchen. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichen Gastronomiereport 2019 hervor. Arbeitszeiten, Überstunden und Arbeitsbelastung – es gebe keinen Bereich, in dem das Hotel- und Gaststättengewerbe nicht schlechter bei den Azubis abschneide als andere Berufe, hieß es in einer Mitteilung der zuständigen Fachgewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Die Befragung hatte die Gewerkschaft gemeinsam mit der DGB-Jugend Berlin-Brandenburg im vergangenen Jahr durchgeführt. In die Auswertung waren 200 von Lehrlingen beantwortete Fragebögen eingeflossen. Insgesamt absolvierten zum Zeitpunkt der Befragung 4000 Jugendliche eine Berufsausbildung bei einem Betrieb aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe in Berlin.

Azubis in der Hotel- und Gastronomiebranche kommen auf 42 Wochenarbeitsstunden

Laut Report betrage die durchschnittliche Wochenarbeitszeit eines Azubis bei einem Hotel- und Gastronomieunternehmen rund 42 Stunden. In anderen Berufen lag die wöchentliche Arbeitszeit im Schnitt hingegen nur bei bei 39 Stunden, so der Report. Mehr als jeder zweite Lehrlinge leiste demnach regelmäßig Überstunden. Der Anteil liege damit doppelt so hoch wie bei anderen Ausbildungsberufen, schrieb die NGG. Darüber hinaus sei die geleistete Mehrarbeit überdurchschnittlich hoch: 17 Prozent der befragten Auszubildenden gaben an, zehn oder mehr Überstunden pro Wochen zu leisten.

„Dem Klagelied der Arbeitgeber des sogenannten Fachkräftemangels und des Gaststättensterbens stehen weiterhin die kritischen Bewertungen der Auszubildenden zur Ausbildungsqualität entgegen“, sagte die zuständige Gewerkschaftssekretärin der Region Berlin-Brandenburg, Manuela Scholz. Alarmierend sei, dass die Ausbildungsqualität in der Branche bereits seit der ersten Befragung im Jahr 2013 als unterdurchschnittlich bewerte werde, so Scholz. „Fast ein Viertel der Befragten gab sogar an, sie würden die Ausbildung im eigenen Betrieb nicht weiterempfehlen. Das ist ein klares Statement junger Menschen, die nicht das Gefühl haben, in einer wertgeschätzten Branche zu arbeiten“, kritisierte die Gewerkschafterin.

Dehoga Berlin: Es gibt viele gute Ausbildungsbetriebe

Der Deutsche Hotel- Gaststättenverband Berlin (Dehoga) wies die Kritik auf Anfrage zunächst zurück. Die Befragung spiegele nur einen Teil der Auszubildenden im Gastgewerbe wider, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer, Gerrit Buchhorn. „Dazu kommt, dass eine solche Befragung in Teilen auch sehr subjektiv und von der jeweiligen aktuellen Situation, in der die Befragung stattgefunden hat, abhängig ist“, ergänzte er. Es gebe viele gute Ausbildungsbetriebe in Deutschland und Berlin, so Buchhorn.

Die Gewerkschaft NGG entgegnete, offensichtlich seien die Bemühungen des Dehoga und einzelner Betriebe, die Qualität der Ausbildung zu verbessern, noch nicht spürbar bei den jungen Menschen angekommen. Noch immer würden Betriebe ihre Azubis mitunter als „billige Arbeitskraft“ verstehen, sagte Gewerkschaftssekretärin Scholz.

Bezahlung deutlich schlechter als in Tarifverträgen festgeschrieben

Das zeige sich vor allem an der Höhe der Gehälter. Die befragten Berliner Azubis gaben an, im ersten Lehrjahr durchschnittlich 662 Euro zu verdienen, im zweiten Lehrjahr 778 Euro und im dritten Lehrjahr 896 Euro. Laut Tarifvertrag liegt das Gehalt für Hotel- und Gastronomie-Azubis zu Beginn allerdings bei 750 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr verdienen die Lehrlinge 900 Euro, im letzten Lehrjahr sind sogar 1000 Euro festgeschrieben. An der unterschiedlichen Höhe der Azubi-Vergütungen trage auch der Dehoga eine Mitschuld, sagte Manuela Scholz: Der Verband biete den Unternehmen aus der Branche Mitgliedschaften mit und ohne Tarifbindung an.

Die Arbeitsbedingungen würden von den Jugendlichen stärker hinterfragt als früher, erklärte der Geschäftsführer der Arbeitsagentur Berlin Nord, Lars Andresen, mit Blick auf den Report. „Den Arbeitgebern empfehlen wir deshalb, auch mal darüber nachzudenken, welche Vorteile sie vielleicht zusätzlich bieten könnten. Mit einer Monatskarte, der Nutzung des Firmenautos oder durch eine besonders familiäre Atmosphäre können sich Ausbildungsbetriebe bewusst abheben“, so Andresen weiter.

IHK: Kein Anlass, eine ganze Branche an den Pranger zu stellen

Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) gebe es trotz der Ergebnisse aus dem Gastronomiereport keinen Grund, eine ganze Branche an den Pranger zu stellen. „Klar ist aber auch, nicht immer verläuft die Ausbildungszeit reibungslos. Auch die Betriebe aus dem Gastgewerbe sind mit der Entwicklung nicht glücklich“, sagte die IHK-Bereichsleiterin Fachkräfte und Innovation, Sandra Trommsdorf. In der Aus- und Weiterbildungsumfrage der Kammer hätten zuletzt 52 Prozent der Ausbildungsunternehmen aus der Hotel- und Gastronomiebranche Ausbildungshemmnisse bei ihren Lehrlingen festgestellt.

Die IHK verweist auf Anfrage auf sogenannte Ausbildungsberater, die Azubis bei Problemen zu Seite stünden. Etwaige Differenzen könnten zudem mit einem Schlichter gelöst werden. Im Berliner Gastgewerbe gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur derzeit 1281 Ausbildungsbetriebe.