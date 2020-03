Segelfliegerstart in Pritzwalk missglückt: Zwei Verletzte

Pritzwalk. Auf dem Segelflugplatz bei Pritzwalk ist der Start eines Segelflugzeugs missglückt. Die beiden Insassen, zwei Männer im Alter von 22 und 69 Jahren, wurden bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge riss das Schleppseil während des Startvorgangs. In einer Höhe von mehr als 80 Metern wollte der Pilot den Flug abbrechen. Bei der Landung setzte der Flieger auf und hob wieder ab. Beim zweiten Aufschlag brach das Heck ab, der Rumpf rollte fast 50 Meter weiter. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bezifferte den entstandenen Totalschaden auf 80 000 Euro.

( dpa )