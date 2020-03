Ministerpräsidenten besuchen Berliner Euref-Campus

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) empfängt am 18. März die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Euref-Campus in Schöneberg. Der Campus habe eine besondere Symbolkraft für die wichtigen Themen Energie und Verkehrswende.

Berlin hat in diesem Jahr von Bayern den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz übernommen. Dazu gehört auch ein gesondertes Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten, um auf die besondere Situation der östlichen Bundesländer aufmerksam zu machen.

Der Euref-Campus besteht seit 2007

Der Euref-Campus am ehemaligen Gasometer in der Torgauer Straße ist Berlins Labor für neue Formen der energie- und Verkehrswirtschaft. Müller besucht mit seinen Kollegen aus Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen unter anderem das Infralab Berlin, ein Zukunftslabor der Berliner Infrastrukturunternehmen BSR, BVG, Gasag, der Wasserbetriebe und der Stromnetz GmbH. außerdem besucht die Riege der Länderchefs und der Bundeskanzlerin das Start-up-Unternehmen Ebee Smart Technologies, das Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge herstellt und die Hubject GmbH, die eine Plattform für kundenfreundliche Lade-Infrastruktur betreibt.

Der Euref-Campus („Europäisches Energieforum“) entstand 2007 als Zukunftslabor für erneuerbare Energien und moderne Verkehrsinfrastruktur. Der Campus um den Gasometer Schöneberg versteht sich als Symbol der Energiewende in Deutschland und ist Standort für Unternehmen aus den Bereichen Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität. Ziel des vom Land Berlin finanzierten Campus ist die nachhaltige Stadtentwicklung. Mittlerweile arbeiten und forschen auf dem Gelände am Gasometer rund 3500 Beschäftigte in zahlreichen Firmen und Co-Working-Arbeitsplätzen.