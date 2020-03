Müller: Berliner Feiertag zum Frauentag wichtiges Signal

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht den Feiertag am Internationalen Frauentag als wichtiges politisches Signal über die Grenzen Berlins hinaus. "Wir feiern gemeinsam die Rechte aller Frauen", sagte Müller am Freitag in einer Mitteilung. Als einziges Bundesland hat Berlin den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt.

Gleichzeitig appellierte der Regierungschef, Frauen und Männer müssten auf dem Arbeitsmarkt gleich behandelt werden. "Nicht nur die Chance, sondern auch der Zugang zu führenden Positionen muss möglich sein."

Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) kritisierte in einer Mitteilung, dass Minijobs und Teilzeitbeschäftigung noch immer eine Frauendomäne seien. "Es ist an der Zeit, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr viel besser aufzustellen als bislang, damit Frauen auf dem Arbeitsmarkt den Männern tatsächlich gleichgestellt sind", sagte die Politikerin.

In Berlin sind für den 8. März mehrere Demonstrationen angekündigt. Der Frauentag wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals am 19. März 1911 in Deutschland und in Nachbarländern organisiert. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert. 1977 erkannte die UN-Generalversammlung den 8. März als Internationalen Frauentag an.