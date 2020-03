Berlins Korruptionsbeauftragter: E-Schulung für Bedienstete

Berlin. Der Berliner Korruptionsbeauftragte Rüdiger Reiff will Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes mithilfe eines E-Learning-Programms im korrekten Umgang mit Geschenken und Vergünstigungen schulen. Immer wieder seien Bedienstete verunsichert, was sie annehmen dürften und was nicht, sagte Reiff, der zugleich Leitender Oberstaatsanwalt ist, am Freitag. Die Teilnahme am Programm solle Fragen klären wie: Darf ich als Lehrerin von meiner Abschlussklasse als Dankeschön teure Pralinen annehmen? Oder etwa: Kann ich als Verwaltungsangestellter zum Sommerfest eines Unternehmens gehen, das sich bei meiner Behörde um einen Auftrag beworben hat?

Die Planung stehe jedoch noch ganz am Anfang, erklärte Reiff. Auch, ob die Teilnahme verpflichtend oder freiwillig sein soll, sei noch nicht geklärt.

Im vergangenen Jahr sind bei der Berliner Staatsanwaltschaft 100 Verfahren im Zusammenhang mit Korruption eingegangen, wie Reiff mitteilte. In 14 Fällen, die zum Teil noch aus Vorjahren stammen könnten, ist Anklage erhoben worden. Eine Anklage richtet sich etwa gegen zwei Angestellte der Berliner Wasserbetriebe. Ihnen wird vorgeworfen, sich von einer Firma mit Tickets für die VIP-Lounge im Olympiastadium bestechen haben zu lassen.