Berlins Linke startet in den Vorwahlkampf

Berlin/Potsdam. Monatelanges rot-rot-grünes Gerangel um den Mietendeckel, offene Kritik der Linken an der grünen Verkehrssenatorin wegen des schleppenden Ausbaus von Radwegen und Straßenbahntrassen, Zoff zwischen SPD und Grünen wegen der distanzierten Haltung der grünen Wirtschaftssenatorin zur Internationalen Auto Ausstellung IAA: Eineinhalb Jahre vor dem Ende der laufenden Legislaturperiode zeichnet sich ein zunehmender Konkurrenzkampf zwischen den Parteien der rot-rot-grünen Regierungskoalition ab.

„Angesichts der Erfahrungen in den vergangenen Jahren ist zu befürchten, dass dieser Konkurrenzkampf vermehrt auch dadurch ausgetragen wird, dass die Partner sich gegenseitig Beine stellen und Vorhaben, die potenziell als Erfolge der anderen wahrgenommen werden, blockieren“, heißt es in einem Papier der Linke-Fraktion, die sich am Freitag und Sonnabend in Potsdam zu einer Klausurtagung trifft.

Linke will Differenzen zu Koalitionspartnern kenntlich machen

„Sowohl die Berliner SPD als auch die Berliner Grünen haben den Vorwahlkampf eingeläutet“, sagte der Fraktionschef der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, Udo Wolf. Wolf verwies in der sogenannten „Strategiedebatte zur Abgeordnetenhauswahl 2021“ auf die neue mögliche Führungsspitze in der Berliner SPD mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Fraktionschef Raed Saleh sowie die bei den Grünen noch schwelende Frage, wer als Spitzenkandidat ins Rennen geht.

„Ich appelliere an alle, die Chance einer rot-rot-grünen Koalition nicht zu verspielen“, so Wolf weiter. Das bedeute nicht, dass Differenzen zwischen den Koalitionspartnern nicht kenntlich gemacht werden sollten. „Aber lasst uns fair streiten“, sagte der Fraktionschef.

Rot-Rot-Grün repräsentiere ein gesellschaftliches Lager der Solidarität, der sozialen Gerechtigkeit und der ökologischen Nachhaltigkeit. Solche Grundüberzeugungen dürften nicht dem kurzfristigen Gewinn in Umfragen geopfert werden, ergänzte Fraktionschefin Carola Bluhm. „Wir haben klare Positionen, mehr öffentlicher Wohnraum und die Haltung, nichts mehr zu verkaufen – das wird in der Stadt durchaus gewürdigt“, sagte Bluhm.

Spott für Giffey und Saleh

Ganz verkneifen konnten sich die Linken Seitenhiebe auf die Koalitionspartner in der folgenden Debatte dann allerdings nicht. Von der SPD, von Giffey und Saleh, möchte sie gerne wissen, wofür sie eigentlich stehen“, sagte Bluhm. „Dieses Gerangel im BMW-Motorenwerk, wer auf das Motorrad aufsteigt und an welcher Position, vorne oder hinten, das war kein Beitrag zur Mobilitätswende, das passt nicht zur Koalition“, so die Fraktionschefin. Sie möchte gerne wissen, was die SPD programmatisch eigentlich plane.

Dresche gab es auch für die Grünen – ausgeteilt von Kultursenator Klaus Lederer. „Beim Thema Verkehr geht es deutlich zu langsam voran“, sagte Lederer in Richtung des von der grünen Verkehrssenatorin Regine Günther verantworteten Verkehrsressorts. Wenn der Pankower Bezirksbürgermeister Sören Benn von den Linken eine Seilbahn ins Spiel bringe, sei das wenigstens ein Versuch, dem Nahverkehr reale Alternativen zu geben. Insbesondere die Mobilität in den Außenbezirken müsse gestärkt werden.

Landesmindestlohn soll auf 14 Euro steigen

Am Nachmittag und am Sonnabend will sich die Linksfraktion dann einzelne Handlungsfelder vornehmen: Auf der Agenda stehen unter dem Punkt „Gute Arbeit“ etwa die erneute Anhebung des Landesmindestlohns in der kommenden Legislatur auf 14 Euro pro Stunde sowie Rekommunalisierung outgesourcter Bereiche wie etwa der Schulreinigung und anderer öffentlicher Gebäude.

Beim Themenschwerpunkt „Verkehr“ steht die Neustrukturierung der Fahrpreise – insbesondere die frühzeitige Verständigung mit der Brandenburger Landesregierung darauf, dass die Preise zum 1.1. 2021 nicht steigen, auf der Vorhabenliste. Ferner werden Expressbuslinien für Pendler, der Ausbau von Mobilitätsstationen außerhalb des S-Bahnringes sowie die Erprobung von Rufbus-Systemen sowie die Ertüchtigung und Modernisierung des U-Bahn-Netzes auf dem Programm.