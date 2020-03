Ministerin sieht weiter Nachholbedarf bei Gleichstellung

Potsdam. In Brandenburg verdienen Frauen durchschnittlich immer noch weniger als Männer. Frauen und Mädchen würden in vielen Lebensbereichen weiter benachteiligt, sagte Brandenburgs Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) auf Anfrage im Vorfeld des Internationalen Frauentages am 8. März. Dazu zählte die ungleiche Bezahlung zwischen den Geschlechtern. Bei der Gleichstellung gebe es noch eine Menge zu tun, so Nonnemacher. Sie beklagte auch, dass Frauen deutlich häufiger in Minijobs und in Teilzeit arbeiteten. Arbeitszeit sei auch eine Gerechtigkeitsfrage. Hier seien Frauen definitiv benachteiligt, sagte die Ministerin.

( dpa )