Oberstaatsanwalt stellt Korruptionsbericht 2019 vor

Oberstaatsanwalt Rüdiger Reif steht in der Senatsverwaltung in Berlin.

Berlin. Die Berliner Zentralstelle Korruptionsbekämpfung will am Freitagvormittag (10.30 Uhr) über ihre Arbeit im vergangenen Jahr informieren. Berlins Leitender Oberstaatsanwalt Rüdiger Reiff will unter anderem die Zahl der eingegangenen Hinweise bekanntgeben sowie die Zahl der Anzeigen, die an Staatsanwaltschaften weitergeleitet wurden. Erwartet wird auch Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne).

Die Zentralstelle Korruptionsbekämpfung beschäftigt sich mit Verdachtsfällen in der öffentlichen Verwaltung und in privaten Unternehmen. Sie bietet außerdem Beratung im Zusammenhang mit Korruptionsvorbeugung an.