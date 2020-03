Großbäckerei in Neukölln geschlossen

Berlin. Die Polizei hat eine mit Mäusen, Ratten und Schaben übersäte Großbäckerei in Berlin-Neukölln geschlossen. Die Bäckerei belieferte mehrere Abnehmer in Berlin, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. "Schon beim ersten Betreten strömte den Beamten ein ekelerregender Geruch nach Ammoniak entgegen, wohl ausgehend von Mäuse- und Rattenfäkalien", hieß es von der Polizei. "Überall tummelten sich Schaben oder lagen tot auf dem Boden. Es herrschte in Teilen ein Befall von Mäusen und Ratten. Einer Beamtin lief eine Maus über die Schuhe. In anderen Bereichen der Großbäckerei gesellten sich Motten und Fliegen zu den Schaben." Zudem seien diverse bauliche und arbeitsrechtliche Mängel festgestellt worden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Bezirksamt Neukölln wurde der Betrieb geschlossen und Strafanzeige gestellt.

( dpa )