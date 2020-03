Dünow: Schutz von Minderheiten gehört ins Grundgesetz

Cottbus. Brandenburgs Wissenschafts- und Kulturstaatssekretär Tobias Dünow fordert, den Schutz von nationalen Minderheiten und Volksgruppen im Grundgesetz festzuschreiben. Das würde die einheimischen Minderheiten bundesweit stärken, erklärte der Landesbeauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bei einem Besuch in der Lausitz. In Brandenburg habe ihr seit mehr als 25 Jahren Verfassungsrang. Die sorbische/wendische Kultur sei ein außergewöhnlicher Reichtum in Brandenburg.

Dünow besuchte am Donnerstag sorbisch/wendische Einrichtungen, darunter die Krabat-Grundschule in Jänschwalde (Spree-Neiße). Die Einrichtung integriert sorbische Inhalte und Sprache in den Unterricht. Zudem machte der Staatssekretär Station im WITAJ-Sprachenzentrum in Cottbus. Dort werden Lehrmaterialien erstellt und verschiedene Projekte organisiert.

Die Sorben/Wenden sind nach Angaben des Kulturministeriums seit rund 1500 Jahren in der Lausitz ansässig. Im Osten Sachsens sind rund 40 000 Sorben beheimatet, im Süden von Brandenburg etwa 20 000.

Das Land Brandenburg hat eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt, um Kultur und Sprache der nationalen Minderheit besser zu bewahren und weiter zu entwickeln: So wurde im Jahr 2014 das Sorben/Wenden-Gesetz umfassend novelliert, 2015 fanden erstmals Wahlen für den Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag statt. 2017 wurde die Förderung der Stiftung für das sorbische Volk auf 3,1 Millionen Euro erhöht.