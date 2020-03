Verhandlungen bei Sozialberufen: Arbeitgeber gesprächsbereit

Potsdam. Zum Auftakt der Tarifverhandlungen für Erzieher und Sozialarbeiter haben die Arbeitgeber in Potsdam Gesprächsbereitschaft signalisiert. So könnten Kriterien überarbeitet werden, nach denen Kita-Leiterinnen und -Leiter und deren Stellvertreter eingruppiert und bezahlt werden, erklärte die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am Donnerstag. Damit sollten die Anforderungen an die Leitungskräfte besser als bisher abgebildet werden. "Wir haben ein erstes konstruktives Gespräch geführt, dabei aber auch einer undifferenzierten Aufwertung eine klare Absage erteilt", sagte VKA-Hauptgeschäftsführer Niklas Benrath. Auch die anderen Beschäftigtengruppen des kommunalen öffentlichen Dienstes müsse man im Blick behalten.

Die Arbeitgeber wiesen darauf hin, dass seit 2009 die Gehälter im Sozial- und Erziehungsdienst mehrfach überproportional angehoben worden seien. Erzieherinnen und Erzieher hätten derzeit einen Bruttoverdienst von bis zu 3855 Euro brutto monatlich. Bei besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten betrage das Gehalt bis zu 4308 Euro brutto. Darüber hinaus erhielten die Beschäftigten unter anderem eine Jahressonderzahlung, ein jährliches Leistungsentgelt sowie eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung.

Man wisse um die gesellschaftliche Bedeutung der täglichen Arbeit der Beschäftigten in den Kindertagesstätten, in der Behindertenhilfe und im Bereich der Sozialarbeit, betonte VKA-Präsident Ulrich Mädge. "Deshalb wollen wir die Attraktivität des Berufsfeldes erhalten und weiter verbessern."

Da die Tarifregelungen frühestens zum 30. Juni 2020 gekündigt werden können, besteht aktuell Friedenspflicht. Streiks sind somit ausgeschlossen. Die Verhandlungen werden am 23. März 2020 in Potsdam fortgesetzt.