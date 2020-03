Jobmesse in Potsdam als Folge des Coronavirus abgesagt

Potsdam. Die Job- und Ausbildungsmesse "JOBinale" in Potsdam am 11. März ist wegen des Coronavirus abgesagt. Das teilte die Arbeitsagentur am Donnerstag mit. Es hieß, die Veranstalter seien sich einig, dass eine Großveranstaltung wie diese mit erwartungsgemäß mehr als 5000 Besuchern keinen Messebetrieb rechtfertige. Laut Agentur für Arbeit hatten sich mehr als 60 Unternehmen in zwei Messehallen angemeldet. Mehr als 6000 Arbeits- und Ausbildungssuchende seien zum Messebesuch eingeladen worden. Zahlreiche Messen und andere Großveranstaltungen bundesweit sind wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden.

( dpa )