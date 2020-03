Drei Verletzte auf A10: Motorradfahrer hielt keinen Abstand

Rangsdorf. Weil er den Sicherheitsabstand nicht einhielt, ist ein Motorradfahrer auf der A10 schwer verletzt worden. Der 24-jährige fuhr am Mittwoch auf ein vorausfahrendes Auto auf, dessen Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. In Folge des Aufpralles wurde der Motorradfahrer über den Lenker auf das Dach des Fahrzeugs geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der 69-jährige Autofahrer und seine 61-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt. Sie wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn in Richtung Frankfurt/Oder war zeitweise voll gesperrt.

( dpa )