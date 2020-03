Berlin soll sich am europaweiten autofreien Tag beteiligen

Berlin soll sich nach dem Wunsch der Abgeordneten von SPD, Linke und Grünen künftig am europaweiten autofreien Tag am 22. September beteiligen. Einen entsprechenden Antrag haben die drei Fraktionen gestellt. Einzelne Straßen oder zumindest Abschnitte etwa auf der Friedrichstraße oder am Kurfürstendamm sollen für Autos gesperrt sein, wie Kristian Ronneburg, verkehrspolitischer Sprecher der Linke, am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus erläuterte. Die Berlinerinnen und Berliner sollen dann kostenlos den ÖPNV nutzen können. Premiere könnte schon im nächsten September sein.

Die Antragsteller fordern den Senat auf, sich künftig jedes Jahr in Zusammenarbeit etwa mit den Verkehrsunternehmen und den Bezirken im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche am europaweiten autofreien Tag zu beteiligen. Oliver Friederici von der CDU bemängelte zwar, die Finanzierung sei noch unklar, seine Fraktion finde die Idee aber gut und werde sie unterstützen. Über den Antrag soll als zunächst im Hauptausschuss diskutiert werden.

Frank Scholtyssek von der AfD kritisierte den Vorstoß dagegen scharf. Linke und grüne Autohasser wollten das Autofahren so unattraktiv machen, wie es nur eben gehe, sagte er. Berlin sei zu einem Umerziehungslager der Autohasser verkommen und der Antrag ein reiner Schaufensterantrag.