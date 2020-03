Unbekannte rauben Schnellrestaurant in Lichterfelde aus

Berlin. Unbekannte haben in Berlin-Lichterfelde ein Schnellrestaurant ausgeraubt. Ein 35-jähriger Angestellter, der von einem der zwei Täter mit einer Schusswaffe bedroht worden war, erlitt einen Schock und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatten in der Nacht zuvor zwei maskierte Männer das Restaurant betreten, die drei Mitarbeiter im Alter von 18 bis 43 Jahren mit Schusswaffe und Messer bedroht und von ihnen Geld gefordert. Danach flüchteten sie. Das Raubkommissariat ermittelt.

( dpa )