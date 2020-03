DLRG: Zahl der Badetoten gestiegen, die meisten sind über 50

Berlin/Potsdam. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr mehr Menschen beim Baden ertrunken. 34 Badetote gab es 2019 - im Jahr zuvor waren es noch 28, wie eine Auswertung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ergab, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. 24 Menschen starben demnach in Seen und Teichen, fünf in Kanälen, drei in Flüssen. 27 der 34 Toten waren Männer. Nur 6 waren unter 50 Jahre alt.

Daniel Keip, Sprecher des DLRG-Landesverbandes, nannte die Zahl "besorgniserregend". Der DLRG in Brandenburg rät dazu, keine unbewachten Badestellen aufzusuchen. Sollten das Badegäste dennoch tun, dann auf keinen Fall alleine, sagte Keip. "Achten Sie aufeinander." In Brandenburg seien alle Badestellen, an denen Eintritt anfällt, auch bewacht, alle übrigen nur sporadisch.

Bundesweit ertranken im vergangenen Jahr den Angaben zufolge 417 Menschen, die meisten davon in Bayern (95), Nordrhein-Westfalen (65) und Niedersachsen (51). Im Vergleich zu 2018 sank die Zahl deutlich. Damals ertranken laut DLRG noch 504 Menschen in Deutschland.