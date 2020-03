Weniger Zwangsversteigerungen in Berlin

Berlin. In Berlin sind im vergangenen Jahr weniger Wohnungen und Häuser in die Zwangsversteigerung gekommen als im Vorjahr. Die Zahl sank von 370 auf 268, wie der Fachverlag Argetra mitteilte. Weil Immobilien gefragt sind, geht die Zahl bundesweit seit Jahren zurück. Im Schnitt mündet nur jedes zweite Verfahren in einer Versteigerung - in den anderen findet sich schon vorher ein Käufer. 2005 waren bundesweit noch 92 500 Immobilien per Zwangsversteigerung unter den Hammer gekommen. Im vergangenen Jahr waren es noch 17 614.

( dpa )