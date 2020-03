Eisbären treffen auf Ex-Coach Krupp: "Er wird heiß sein"

Berlin. Im Auswärtsspiel der Eisbären Berlin bei den Kölner Haien am Freitagabend (19.30 Uhr/Magentasport) geht es für beide Teams nicht mehr um Entscheidendes. Die Hauptstädter konnten sich bereits das Heimrecht im Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga sichern, die Rheinländer haben keine Chance mehr auf die Playoff-Teilnahme.

Brisanz bekommt das Duell aber dadurch, dass die Berliner erstmals auf ihren ehemaligen Trainer Uwe Krupp treffen, der Ende Februar Mike Stewart bei den Haien ablöste. "Uwe ist hier noch nicht allzu lange weg. Jetzt steht er beim Gegner, da wollen wir natürlich keine Punkte in Köln lassen", sagte Angreifer Marcel Noebels am Donnerstag.

Krupp trainierte die Eisbären von Dezember 2014 bis April 2018. Nach der verlorenen Finalserie gegen den EHC Red Bull München wechselte er zu Sparta Prag, wo er im Januar entlassen wurde. "Er wird bestimmt morgen heiß sein und die Spieler einstimmen", sagte Noebels. "So wie ich ihn kenne, wird er an die Tafel schreiben, dass die Jungs noch etwas in die Mannschaftskasse bekommen."

Auch Trainer Serge Aubin warnte vor dem Tabellenelften, der alle drei Spiele unter Krupps Regie gewinnen konnte. "Sie haben etwas zu beweisen", sagte er. "Für uns geht es darum, in Schwung zu bleiben." Trotzdem werden John Ramage und Maxim Lapierre pausieren. Beide seien aber nicht schwer verletzt, verriet Aubin: "Wäre es das erste Spiel in den Playoffs, würden sie spielen." Ihre Plätze im Team übernehmen Eric Mik und Thomas Reichel. Auch im Tor gibt es einen Wechsel: Sebastian Dahm wird anstelle von Justin Pogge beginnen.