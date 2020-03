Junge in Park ausgeraubt und verprügelt: Schwer verletzt

Berlin. Zwei betrunkene Jugendliche haben einen autistischen Jungen in Berlin-Hohenschönhausen ausgeraubt. Einer der beiden, ein 18-Jähriger, soll den 15-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag geschlagen und getreten und ihn dabei schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Eigentlich hatten sich die Jugendlichen laut Polizei zu einem klärenden Gespräch in einer Parkanlage an der Doberaner Straße verabredet. Zuerst tranken sie noch zusammen. Dann verlangten die 16 und 18 Jahre alten Jugendlichen die Umhängetasche und die Schuhe. Diese rückte der 15-Jährige freiwillig heraus - dennoch soll der 18-Jährige zugeschlagen haben. Das Opfer rief aus einer Telefonzelle die Polizei. Gegen die beiden Verdächtigen wird ermittelt.

( dpa )