Nach tödlichem Karussellunfall: Anklage gegen 47-Jährige

Potsdam. Nach dem tödlichen Unglück auf einem Karussell des "Potsdamer Oktoberfestes" hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine 47-Jährige erhoben. Die Frau aus Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam mitteilte. Sie soll am Bedienpult des Fahrgerätes gewesen sein, als der tödliche Unfall passierte.

Die 29-jährige Mitarbeiterin des Fahrgeschäftes "Playball" war am 29. September 2019 mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Sie stand auf einer Plattform mit Gondeln, die sich drehte. Die Frau starb noch am Unfallort. Nach Angaben des Amtsgerichts Potsdam soll es nicht vor Ende April beziehungsweise Anfang Mai zur Hauptverhandlung kommen.