Sozialsenatorin: Berlin hat 2000 freie Plätze für Migranten

Berlin ist nach Angaben von Sozialsenatorin Elke Breitenbach bereit und in der Lage, Migranten aufzunehmen, die die Türkei in Richtung Europäische Union verlassen haben. "Menschenrecht ist unteilbar", sagte die Linke-Politikerin am Donnerstag in der Fragestunde im Abgeordnetenhaus. "Wir nehmen nach wie vor Verantwortung wahr für Menschen in Not und sind bereit, Menschen aufzunehmen. Wir haben 2000 Plätze in den bestehenden Unterkünften frei", sagte die Senatorin.

"Darüber hinaus haben wir eine Reserve, die wir immer vorhalten." Diese Plätze sollten nun "einzugsfertig" gemacht werden, kündigte Breitenbach an. "Wir halten es außerdem für notwendig, noch einmal mit der Bundesregierung zu sprechen", so die Sozialsenatorin. Es gebe in Berlin Liegenschaften des Bundes, die für die Unterbringung von Migranten genutzt werden könnten. Der Bund müsse überlegen, sie dem Land vorübergehend zur Verfügung zu stellen.