Berliner Wirtschaftssenatorin fordert Sonderkonferenz

Berlin. Die Berliner Wirtschaftssenatorin, Ramona Pop (Grüne), fordert angesichts der ökonomischen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus eine Sonderkonferenz der Wirtschaftsminister. "Ziel einer solchen Zusammenkunft muss es sein, eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in Deutschland und den einzelnen Bundesländern vorzunehmen", schreibt sie in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). An dem Treffen sollen auch die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft teilnehmen.

Pop verweist in dem Schreiben auf eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer Berlin, wonach Mitte Februar 38 Prozent der befragten Unternehmen angegeben hätten, die Auswirkungen des Sars-CoV-2 genannten Virus zu spüren. Nahezu die Hälfte erwarte entsprechende Auswirkungen in der Zukunft. Pop regt an, mögliche Gegenmaßnahmen zwischen Bund und Ländern abzustimmen.

Altmaiers Ministerium hatte in dieser Woche einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt, mit dem Unternehmen vor den Konsequenzen des Virus geschützt werden sollen. Dieser sieht vor, notfalls bestehende Instrumente wie Kreditprogramme für angeschlagene Firmen auszuweiten und finanziell aufzustocken. In einer letzten Stufe wären demnach "weitergehende strukturelle und konjunkturelle Maßnahmen" denkbar. Dies könnten milliardenschwere Konjunkturprogramme sein.