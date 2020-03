Brandenburg: Ausbau der Stromerzeugung durch Wasserkraft

Wassermassen ergießen sich aus einer Talsperre in Brandenburg.

Potsdam. Brandenburgs Landesregierung lässt derzeit untersuchen, ob die Stromerzeugung aus Wasserkraft ausgebaut werden kann. Das Ergebnis der vom Landesamt für Umwelt in Auftrag gegebenen Studie soll voraussichtlich Ende dieses Jahres der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Freie-Wähler-Landtagsfraktion mit. Nach Angaben der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) nutzt Brandenburg erst 24 Prozent seines technischen Potenzials zur Stromgewinnung aus Wasserkraft. Laut Ministerium soll auch geprüft werden, ob Wassermühlen sowie Staustufen und sonstige Querverbauungen an Gewässern zur Stromerzeugung genutzt werden können.