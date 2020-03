Asylbewerber Müller will zusätzliche Migranten in Berlin aufnehmen

In Reinickendorf ist am Mittwoch Richtfest für das neue Ankunftszentrum für Flüchtlinge gefeiert worden. Der Gebäudekomplex auf dem südlichen Teil der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik soll künftig die erste Anlaufstation für Geflüchtete in Berlin sein. Die Kapazität beträgt knapp 400 Betten. Hier findet neben der medizinischen Erstuntersuchung auch die Erstregistrierung der Asylbewerber statt. Die Menschen halten sich dort zwischen drei und fünf Tagen auf, ehe sie auf Heime in Berlin oder in anderen Bundesländern verteilt werden.

Berlin will Kindern und Jugendlichen helfen

Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) sagte, erstmals habe Berlin damit eine „verlässliche Unterkunftsstruktur, die auf einzelne Ankunftsprozesse zugeschnitten ist, den Geflüchteten intensive Beratung und Unterstützung anbieten“ könne. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sagte beim Richtfest, ihr Haus baue auf 19 Grundstücken modulare Unterkünfte für Geflüchtete, sogenannte Muf. Bei Planung und Bau des Ankunftszentrums sei die Flexibilität der Muf erneut unter Beweis gestellt worden.

Nach Angaben von Alexander Straßmeir, der Präsident des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), kommen jeden Monat rund 1000 Asylsuchende in Berlin an. Etwa 600 davon blieben hier. Sie werden vom LAF untergebracht, erhalten Verpflegung, Taschengeld und Zugang zu medizinischer Versorgung. Derzeit leben in den Unterkünften des LAF 20.600 geflüchtete Menschen. Die Hälfte davon hat ihr Asylverfahren abgeschlossen. Nun sind die Bezirke für diese Personen zuständig, sie dürfen aber in den LAF-Heimen bleiben.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) appellierte am Mittwoch an den Bund, angesichts der aktuellen humanitären Situation auf den griechischen Ägais-Inseln und an der EU-Außengrenze, den Kommunen die zusätzliche Aufnahme von Kindern und jungen unbegleiteten Geflüchteten zu genehmigen. Der Bund müsse es „den Städten, die sich dazu bereit erklärt haben, ermöglichen, in dieser prekären Situation schnelle und solidarische Hilfe zu leisten“, so Müller. Es sollte selbstverständlich sein, „dass der Bund sich im Rahmen eines solchen Bundesaufnahmeprogramms an den Kosten zur Hälfte beteiligt“. Die Berliner Koalition aus SPD, Linken und Grünen muss an diesem Donnerstag im Abgeordnetenhaus ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik gegen Kritik von rechts verteidigen.

Müller hatte auch vorher schon versichert, Berlin stünde zu seinen Verpflichtungen. Die Koalition sei sich einig, auch „jenseits der internationalen Solidarität“ den aus der Türkei nach Griechenland drängenden Flüchtlingen helfen zu wollen. Die AfD hat darauf mit einem dringlichen Antrag für die Parlamentssitzung reagiert. Sie fordert den Senat auf, solche „unverantwortliche Kommunikation“ sofort einzustellen und Äußerungen über die Aufnahmebereitschaft Berlins zu unterlassen. Diese könnten Migranten in der Türkei dazu veranlassen, sich an die griechische Grenze zu begeben, so die AfD.

Tatsächlich haben Senatsvertreter zuletzt betont, dass es in Berlin freie Plätze in Flüchtlingsunterkünften gebe. Die Stadt habe aus der großen Krise 2015/16 gelernt und Kapazitäten vorgehalten.