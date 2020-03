Grüne und SPD in Berlin gehen bei der Aufarbeitung der Berliner IAA-Schlappe auf Distanz. Vor allem das Agieren von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) im Bewerbungsverfahren steht in der Kritik.

Nachdem Berlin das Rennen um die Automesse verloren hat, gehen vor allem SPD-Politiker die Grünen hart an.

SPD-Vorwürfe IAA-Schlappe sorgt für Krach in Berlins Koalition

Berlin. Die Nachricht, dass München und nicht Berlin ab 2021 die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) ausrichten soll, hat in Berlin für handfesten Ärger innerhalb der rot-rot-grünen Regierungskoalition gesorgt. Die stellvertretende Landesvorsitzende der Berliner SPD, Ina Czyborra, schrieb am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, das eindeutige Bekenntnis der Grünen-Wirtschaftssenatorin zur größten deutschen Messe habe gefehlt.

„Jetzt zu bedauern, was man vorher per Beschluss nicht wollte, ist absurd“, sagte Czyborra mit Blick auf einen Parteitagsbeschluss der Grünen aus dem Dezember des vergangenen Jahres. Damals hatten sich die Delegierten mehrheitlich gegen eine Berliner IAA-Bewerbung ausgesprochen. Als Folge war Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) nicht Teil des Teams, das die Berlin-Ideen für die IAA vor dem Verband der Automobilindustrie (VDA) vorgestellt hatte.

Die prestigeträchtige IAA war am Dienstag nach München vergeben worden. Hamburg und Berlin gingen leer aus. Aus VDA-Kreisen hieß es, auch der finanzielle Aspekt habe eine Rolle gespielt: Die bayrische Staatsregierung hatte zuvor unter anderem angekündigt, 15 Millionen Euro für den Ausbau der Infrastruktur bereitzustellen. Weitere Mittel dürften nach der endgültigen Vertragsunterzeichnung folgen. Berlin hingegen hatte es abgelehnt, den VDA mit Geld zu locken. Die Stadt München, so war zu hören, habe darüber hinaus mit ihrer Erfahrung in Sachen Großveranstaltungen wie dem Oktoberfest oder der Sicherheitskonferenz punkten können.

SPD: Grüne haben die IAA in Berlin verhindert

Mit Blick auf Berlin befürchteten die VDA-Oberen sowie die Entscheider aus der Autoindustrie vor allem Unsicherheiten auf der politischen Ebene. So machte man sich unter anderem Sorgen über die unterschiedlichen Zuständigkeiten zwischen Senat und Bezirken. Zudem hätte sich der Verband auch eine breitere politische Unterstützung gewünscht.

Die SPD witterte am Mittwoch „parteipolitisches Kalkül“ bei den Berliner Grünen. „Verantwortung für die ganze Stadt geht anders“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Frank Jahnke. Der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Sven Kohlmeier, schrieb auf Twitter: „Grüne haben die IAA verhindert und weinen nun Krokodilstränen über den Wirtschaftsstandort. Aktive Wirtschaftspolitik ist das nicht, sondern Wirtschaftsverhinderungspolitik.“ Und auch Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach, der als Vertrauter des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (beide SPD) gilt, stimmte über den Kurznachrichtendienst mit ein: Die SPD sei von Anfang an für eine innovative Mobilitätsmesse gewesen. „Schade, dass dies mit den Berliner Grünen nicht möglich war“, schrieb Krach.

Kapek: VDA hat sich für dicke Finanzspritze aus München entschieden

Und die Grünen? Fraktionschefin Antje Kapek äußerte noch am Tag der IAA-Absage scharfe Kritik an dem ausrichtenden Verband: „Der VDA wollte sich der aus Berlin geäußerten Kritik augenscheinlich nicht stellen und hat sich stattdessen für ein ,Weiter so‘ und eine dicke Finanzspritze aus München entschieden“, so Kapek.

Auf die Vorwürfe der SPD reagierten die Grünen am Mittwoch angesäuert. „Der Wahlkampf beginnt erst in einem Jahr. Wir hätten uns gewünscht, dass dieses Verständnis bei allen Koalitionspartnern besteht“, hieß es aus Parteikreisen. Dass der Landesvorstand der Sozialdemokraten Grünen-Senatsmitglieder öffentlich angreife, habe eine neue Qualität. Man habe die klare Erwartungshaltung, dass die SPD weiter zum gemeinsamen Regieren stehe, hieß es. Nach Informationen der Berliner Morgenpost hat der Landesparteivorstand der Grünen bei der SPD-Seite sogar den Wunsch nach einem klärenden Gespräch hinterlegt.

VDA und Autobauer werden sich auch in München Kritikern stellen müssen

Doch auch am künftigen IAA-Standort München wird die deutsche Automobilindustrie ihren Kritikern kaum aus dem Weg gehen könnten. Der Oberbürgermeister der bayrischen Landeshauptstadt, Dieter Reiter (SPD), erklärte zwar, er freue sich, dass sich der VDA für München als künftige Gastgeberstadt der IAA entschieden hat. Die Grünen im Münchner Stadtrat stellten allerdings Forderungen für die Durchführung der Auto-Schau. Man erwarte, „dass die Ankündigung des VDA zu einem grundlegenden Wandel der IAA kein Lippenbekenntnis war, sondern eine ernst gemeinte Verpflichtung zu dringend nötigen Reformen, hin zu einer Plattform für nachhaltige und smarte Mobilität – und weg von der PS-Protzerei und einem völlig überholten Frauenbild“, hieß es in einem Statement.