Warum Diebe Autos stehlen und gleich um die Ecke parken

Berlin. Eigentlich wollte Cihan Ataman am Mittag des 19. Februar wie jeden Tag zur Arbeit fahren. Den Weg zu seiner DJ-Akademie unweit des Charlottenburger Mierendorffplatzes legt der Discjockey für gewöhnlich mit seinem Auto zurück – einem Audi Q5-Hybrid, den er sich vor zwei Jahren anschaffte. Das hatte der 36-Jährige am Vorabend unweit seines Wohnhauses in Westend abgestellt. „Allerdings war es nicht mehr da“, sagt Ataman. Dass es geklaut wurde, sei ihm nicht sofort klar gewesen. „Denn ich vergesse manchmal, wo ich geparkt habe.“

Nach einer Weile sei ihm aber klar geworden, dass er an der richtigen Stelle steht, aber sein Auto nicht mehr. Weder seine Frau, noch seine Schwiegereltern, die einen Zweitschlüssel hätten, seien damit weggefahren. Also habe er die Polizei angerufen. „Vielleicht haben die es ja umgesetzt. Ich stand zwar nicht im Parkverbot, aber es war auch nicht der optimalste Parkplatz.“ Er habe sogar zweimal angerufen, da er sich nicht sicher gewesen sei, das Kennzeichen richtig durchgegeben zu haben.

Fehlanzeige. Also sei klar gewesen, dass jemand seinen Wagen gestohlen hatte. „Und das Blöde war, dass mein Büroschlüssel, meine EC- und Kreditkarte, der Fahrzeugschein und mein DJ-Equipment mit zwei Laptops noch drin lagen.“ Dass er all das und sein Auto keine 24 Stunden später wiederhaben würde, hätte er in diesem Moment nicht zu hoffen gewagt. Noch am selben Tag ließ er seine Karten sperren, wechselte die Schlösser in seiner Firma aus und kaufte sich einen neuen Computer.

Auto-Diebstähle in Berlin: Täter gehen „fischzugartig“ vor

Es war der Tipp eines Freundes, der Ataman auf die richtige Spur brachte. Dieser habe ihm am Folgetag von einem Bekannten erzählt, dem auch das Auto gestohlen wurde und der es nur wenige Straßen vom Tatort entfernt wiedergefunden hatte. „Das ist wohl eine ganz gängige Masche derzeit“, sagt Ataman. Also suchte er seine Wohngegend ab. „Und ich habe mir vorgenommen, dass ich den Wagen finde“, erzählt der DJ und lacht. Und tatsächlich: Keine 40 Minuten später fand auch er sein Auto wie der Bekannte seines Freundes nur wenige Straßen von dem Ort abgestellt, wo es gestohlen wurde. Im Inneren hätten einzig eine Handyhalterung und ein USB-Kabel gefehlt. Karten, Dokumente, Schlüssel und sogar die hochwertigen Computer seien noch da gewesen. Einbruchsspuren fand die Polizei keine. Allerdings funktionierte auch Atamans Schlüssel nicht mehr.

Die Berliner Polizei bestätigt Atamans Erzählung und auch, dass es gar nicht mal so ungewöhnlich ist. Man beobachte diese Art des Autodiebstahls, bei der das gestohlene Fahrzeug in der Nähe des Tatorts verbleibt, bereits seit mehreren Jahren häufiger, sagt Sprecherin Anja Dierschke. „Grundsätzlich handelt es sich bei den Tatverdächtigen um überwiegend gewerbs- und bandenmäßig agierende Tätergruppierungen aus dem mehrheitlich osteuropäischen Raum.“ Diese würden „fischzugartig“ Fahrzeuge entwenden und diese grundsätzlich sofort zu den meist im Ausland befindlichen Auftraggebern oder Zerlegewerkstätten bringen. „Häufig werden dabei auch mehr Fahrzeuge entwendet, als dass sie sofort durch Kuriere überführt werden könnten.“

Die dadurch „übrig gebliebenen“ Wagen würden in der Stadt oder im Umland und manchmal, wie in Atamans Fall, auch in Tatortnähe abgestellt, damit sie später abgeholt werden können, so Dierschke weiter. Bei wie vielen Autodiebstählen so vorgegangen wird, könne nicht abschließend gesagt werden. „Es kann jedoch nach einer qualifizierten Schätzung von einer niedrigen zweistelligen Prozentzahl ausgegangen werden.“

ADAC: Keyless-Go-Systeme machen es Autodieben einfach

Der ADAC setzt sich bereits länger kritisch mit sogenannten Keyless-Go-Systemen auseinander. Dabei reicht es, den Autoschlüssel lediglich in der Tasche zu haben, damit sich der Wagen öffnet. Zum Starten braucht es dann nur einen Knopfdruck. Ein System, dass es Dieben laut ADAC leicht macht, Autos zu öffnen und loszufahren. „Ich habe aber kein Keyless-System“, sagt Ataman. Seine Vermutung geht in eine andere Richtung. Entweder sei sein Auto nicht abgeschlossen gewesen, weil das Signal am Vorabend blockiert wurde. Oder sein Schlüssel wurde ausgelesen und kopiert – sogenanntes Code-Grabbing.

Für letzteres hätten die Diebe allerdings sehr gut ausgerüstet sein und über ein hochwertiges technisches Equipment verfügen müssen, sagt Jörg Kirst, Leiter des Bereichs Technik beim ADAC Berlin-Brandenburg. „Es ist nicht ausreichend, das Signal des Schlüssels aufzufangen und dann wiederzugeben.“ Denn seit Jahren hätten Funk-Schlüssel ein rollierendes System, durch das sich der Code bei jedem Schließvorgang verändere. „Das Code-Grabbing hat tatsächlich eine neue Qualität, bei der scheinbar die Daten des Schlüssels komplett portiert werden, um mit diesen Daten einen Schlüsselrohling zu erstellen.“

Funkschlüssel nicht auf lange Distanz nutzen

„Bis zur finalen Klärung der technischen Zusammenhänge empfehlen wir, über längere Distanzen nicht die Funkfernbedienung zu nutzen und den Schlüssel wenn möglich als solchen zu benutzen“, so Kirst weiter. Nach dem Abschließen solle man außerdem physisch an der Tür prüfen, ob das Auto auch wirklich verschlossen ist.

Ataman hat sich nun ein Alarmsystem eingebaut, das neben einer Wegfahrsperre über GPS verfügt. Dadurch könne er auf dem Telefon ständig sehen, wo sein Auto ist. Zum Starten sei neben dem Schlüssel außerdem künftig ein Transponder notwendig. „Alles, was an zusätzlichem Schutz verbaut wird, erschwert Diebstähle“, kommentiert ADAC-Fachmann Kirst