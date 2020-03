Neue Ausbildung zum Erzieher erleichtert Zugang

Die Zahl der Kinder unter sechs Jahren wird bis 2030 steigen – das ist ein Ergebnis der aktuellen Bevölkerungsprognose der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Das heißt aber auch, der Bedarf an Erziehern bleibt hoch und wächst weiter, wenn die Ganztagsschule noch stärker ausgebaut wird. Deshalb gilt es, immer neue Wege zu finden, um möglichst zügig weitere Interessenten für diesen Beruf auszubilden. Wo findet sich noch ein ungenutztes Reservoir an zukünftigen pädagogischen Mitarbeitern?

Das „2+2 Modell“ ist nun der neueste Versuch – so wird auch Absolventen mit dem mittleren Schulabschluss (MSA) oder der Berufsbildungsreife (BBR) ermöglicht, es in vier Jahren bis zum Erzieher zu bringen. Warum 2+2? Weil sich die Ausbildung in zwei unabhängige Teile gliedert. Die erste zweijährige Ausbildung, die jetzt von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) an der Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule in Schöneberg vorgestellt wurde, führt zu einem Abschluss als sozialpädagogischer Assistent.

Wer dann gute oder zumindest ordentliche Noten hat – Gesamtnote mindestens 2,7 und Praxisnote mindestens 3,0 – kann dann zwei Jahre weiterlernen und ist am Ende klassischer Erzieher. 650 Schüler gehen berlinweit aktuell diesen Weg. An acht öffentlichen Fachschulen und von drei freien Trägern wird er angeboten.

Zeitraum soll von fünf auf vier Jahre verkürzt werden

Problem war bislang, dass Absolventen mit einem anderen Abschluss als Abitur und Fachabitur nur über Umwege Erzieher werden konnten – mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Die Ausbildung dauerte für sie dann mindestens fünf Jahre. Das „2+2“-Modell will diesen Zeitraum nun verkürzen. Wie viele Schüler es in den Erzieherteil der Ausbildung schaffen, wird sich zeigen.

Kritik kam von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). „Scheeres senkt die Anforderungen an den Beruf und lässt eine nachhaltige Dequalifizierung zu“, so die Berliner GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik. Scheeres erwidert, die Qualität werde nicht leiden. Zuletzt betonte die Expertenkommission um Forscher Olaf Köller die Wichtigkeit der frühkindlichen Bildung.