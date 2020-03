Räuber-Duo attackiert Busfahrer: Stiehlt Kleingeld aus Kasse

Berlin. Zwei Männer haben in Berlin-Reinickendorf einen Busfahrer attackiert und Münzen aus seiner Kasse gestohlen. Einer der Männer wollte sich am Dienstagabend im Bus der Linie 128 kein Ticket kaufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es kam zum Streit. Der Angreifer betätigte die Münzausgabe der Kasse. Bei der Rangelei zwischen den drei Männern um die Kasse verletzte sich der Fahrer leicht an der Hand. An der Haltestelle Kurt-Schumacher-Platz öffnete das Duo über die Notschaltung die Türen und lief mit der Beute davon.

( dpa )