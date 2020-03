Smartfahrerin liefert sich illegales Autorennen auf A100

Berlin. In einem Smart hat sich eine 21-Jährige in Berlin-Wedding ein Autorennen mit einem BMW-Fahrer geliefert. Die beiden Verdächtigen beschleunigten in der Nacht zu Mittwoch auf der Autobahn 100 ihre Wagen bis auf 140 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei mitteilte. An einer roten Ampel auf der Seestraße wurden die beiden schließlich von Zivilpolizisten gestoppt. Ihre Autos und und ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Immer wieder liefern sich Autofahrer unerlaubte Rennen auf den Straßen Berlins. Laut Polizei wurden am Donnerstagabend in der vergangenen Woche vier Menschen bei einem illegalen Autorennen verletzt. In Schöneberg warem zwei 18-Jährige mit ihren Wagen den Grazer Damm entlanggerast.