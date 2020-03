Berlin-Marzahn: Doppelmord an Mutter und Kind: Belohnung für Hinweise

Am 29. Februar wurden Mutter und Tochter in Marzahn erstochen. Die Ermittler bitten um Mithilfe und bieten 10.000 Euro Belohnung.

Mord in Marzahn Doppelmord an Mutter und Kind: Belohnung für Hinweise

Berlin. In dem Fall der getöteten Mutter und ihrer getöteten Tochter hat die Staatsanwaltschaft Berlin eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt. Die 38-jährige Homa Zaher und ihre neun Jahre alte Tochter Tajala waren am Sonnabend, den 29. Februar 2020, gegen 20 Uhr erstochen in der Wohnung in der Wörlitzer Straße 6 in 12689 Marzahn gefunden worden. Entdeckt wurden beide von dem Ehemann und Vater, nachdem dieser nach der Arbeit in die gemeinsame Wohnung zurückgekehrt war.

Der oder die unbekannten Täter verwendeten bei der Tat unter anderem einen Feuerlöscher, berichtet die Polizei. Er wurde mit in die Wohnung gebracht und zur Vernichtung von Spuren eingesetzt. Anschließend nahmen der oder die Täter den Feuerlöscher wieder mit.

Die Hintergründe des Verbrechens sind weiter unklar. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Tatzeit auf die Mittagsstunden des 29. Februars eingegrenzt werden, so die Ermittler. Bislang gab es sieben Hinweise aus der Bevölkerung. Zur Aufklärung der Tat wird die Bevölkerung erneut um Mithilfe gebeten.

Doppelmord in Marzahn-Hellersdorf: Die Ermittler fragen

Wer hat am Sonnabend, den 29. Februar 2020, ungewöhnliche Wahrnehmungen im Tatzeitraum rund um das Wohngebiet Wörlitzer Straße gemacht?

Wer hat eine Person bemerkt, die in Tatortnähe mit einem Feuerlöscher unterwegs war?

Wer hat eine Person bemerkt, die Pulverrückstände an der Bekleidung und/oder am Körper hatte?

Wo ist zeitnah vor dem 29. Februar 2020 das Fehlen von Pulverfeuerlöschern bemerkt worden?

Wo sind seit dem 29. Februar 2020 entleerte Pulverfeuerlöscher aufgefallen?

Hinweise nimmt die 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911444 oder per E-Mail: lka114-hinweis@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Belohnung, die für Hinweise zur Gewinnung von Beweismitteln, durch die der oder die Täter überführt werden können, ausgelobt wurde, ist ausschließlich für Personen aus der Bevölkerung bestimmt, nicht für solche, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Personen, die an der Tat beteiligt waren, sind von einer Zuteilung der Belohnung ausgeschlossen.

Weitere Bilder der Frau und ihrer Tochter befinden sich unter folgendem Link: https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.901380.php