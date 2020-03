Berlin. Ein Radfahrer ist in Berlin-Reinickendorf beim Abbiegen von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der 46-Jährige schwenkte am späten Dienstagnachmittag vom Radweg der Residenzstraße links in die Pankower Allee ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei erfasste ihn der Lkw. Der Mann kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

( dpa )