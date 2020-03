Berliner AfD auf der Suche nach Kurs und Personal

Berlin. Georg Pazderski kämpft schon lange. Der frühere Bundeswehr-Oberst möchte die AfD als bürgerlich-konservative Kraft positionieren. Als Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus verfolgt er das Ziel, die AfD regierungsfähig zu machen und eine Kooperation mit CDU und FDP zu ermöglichen. „Die AfD muss sich an die bürgerliche rechte Mitte wenden“, wiederholte er am Dienstag vor Journalisten sein Credo.

Nur so habe man auch in den westlichen Bundesländern eine Chance, den inzwischen erreichten „Wählerdeckel“ von rund zwölf Prozent nach oben zu durchstoßen. Radikale Rhetorik, die im Osten vielleicht Ergebnisse über 20 Prozent bringe, schrecke im sehr viel größeren Westen die adressierten Wählergruppen hingegen eher ab.

Pazderski ist einer der Lieblingsfeinde der Rechtsausleger

Die Frage jedoch ist, ob seine Parteimitglieder ihm dabei folgen, auch in Berlin. Pazderski hat jüngst seinen Posten als Landesvorsitzender aufgegeben. Jetzt sortieren sich mögliche Nachfolger. Nicht wenige im Landesverband sehen voraus, dass in diesem Zusammenhang auch in der bisher eher moderat agierenden Hauptstadt-AfD die Parteirechten an Boden gewinnen könnten.

Pazderski ist einer der internen Lieblingsfeinde der Rechtsausleger. Beim letzten Bundesparteitag war er mit dem Versuch, seinen Platz in der Parteispitze zu verteidigen, gescheitert. Dennoch bleibt der 68-Jährige bei seiner Kritik an den Vertretern des rechten Flügels und nimmt deren Frontmann, den Thüringer Fraktionschef Björn Höcke, dabei nicht aus.

Der sei zwar abgerückt von seiner Maximalposition, die AfD solle nur bei absoluter Mehrheit eine Regierung übernehmen. Insofern sei Höcke auf den „Berliner Kurs“ eingeschwenkt, der auch eine Unterstützung einer bürgerlichen Minderheitsregierung vorsehe. Höcke müsse sich klar zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und sich von den Personen von „ganz rechts außen“ abgrenzen, forderte Pazderski. Er sieht auch Höckes Coup bei der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Erfurt mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP als strategischen Fehler.

Die Kritik habe die Reihen der CDU und der FDP gegenüber der AfD wieder fester geschlossen. Die gewünschte Annäherung finde vorerst nicht statt. Die Zeche zahlten die AfD-Verbände in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo künftige Wahlergebnisse eine „bürgerliche Wende“ gemeinsam mit der AfD erlauben würden.

Partei sucht weiter nach einem Ort für ihre Landesparteitage

Während der Fraktionschef solche bundesparteilichen Überlegungen anstellt, stellen sich manche in der Partei die Frage, wie viel Macht der von den Nationalkonservativen als „Atlantiker“ kritisierte frühere Nato-Offizier noch hat in seinem Landesverband. Die Stimmung vor allem unter vielen Neumitgliedern und vor allem in den östlichen Bezirken tendiere eher Richtung rechts, berichtet einer aus dem moderaten Spektrum. Zwar habe der „Flügel“ in der Stadt nicht so viele Anhänger. Gleichwohl bildeten sehr weit rechts stehende Funktionäre aber ein Machtzentrum gegen Pazderski.

Insgesamt ist die Lage in der Partei jedoch unübersichtlich. Ein Landesparteitag, bei dem die Fronten geklärt werden könnten, ist seit Monaten überfällig. Denn die AfD findet in der Stadt keinen Raum, wo sie ihre für alle der rund 1200 Mitglieder offenen Parteiwahlen abhalten könnte. Man benötigt Platz für mehrere Hundert Teilnehmer. Zuletzt hatten Vermieter abgesagt, auch aus Angst vor Anfeindungen aus der linken Szene.

Ein Notvorstand ist zunächst bis 30. Juni im Amt. Das Mandat könnte durch das Parteigericht auch noch verlängert werden. Aber spätestens, wenn auch die AfD ab Ende dieses Jahres die Listen für die Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus aufstellen muss, braucht sie einen Raum. Um die Ortsfindung zu erleichtern, denken die Parteistrategen schon darüber nach, die Basisdemokratie abzuschaffen und wie andere Parteien auch Delegierte zu wählen. Dann könnte man die Teilnehmerzahl auf vielleicht 300 beschränken. In dieser Größenordnung seien Räume viel leichter zu finden, hieß es am Dienstag.

Weil aber bisher die Basis die neue Führung wählen soll und eine einzige fulminante Rede ausreichen kann, um Herzen zu gewinnen, ist eine Vorhersage über den Ausgang schwierig. Wie es aus der Partei heißt, sei der Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio interessiert, auch die Finanzexpertin aus dem Abgeordnetenhaus Kristin Brincker spielt bei solchen Überlegungen eine Rolle.

Sie könnte das neue bürgerliche Gesicht der AfD werden. Die Architektin sagte, sie überlege noch. Ob sie jedoch Pazderskis Kurs weiterführen würde, wenn sie ihren Aufstieg den Rechtsauslegern verdankt, ist eine der großen Fragen, die in der Berliner AfD derzeit hin- und hergewälzt werden.