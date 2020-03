Brand an fünf Stellen im Kriminalgericht Moabit

Berlin. Im Kriminalgericht Moabit in Berlin gab es am Dienstagnachmittag Feueralarm. Nach Angaben der Feuerwehr brannte Papier an fünf verschiedenen Stellen im Gebäude, unter anderem im Keller und in den Sanitärbereichen in mehreren Stockwerken. Zwei Personen seien durch den Rettungsdienst versorgt worden, twitterte die Feuerwehr. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft gab bekannt, dass Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet wurden, ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Justizsenator Dirk Behrendt teilte mit, er habe sich am Kriminalgericht ein Bild vor Ort gemacht. Durch die schnelle Reaktion von Feuerwehr, Polizei und den Kollegen aus der Justiz habe sich ein größerer Brand vermeiden lassen. Der Dienstbetrieb werde am Mittwoch wieder aufgenommen.