Berlins Regierungschef und Messe gratulieren München zur IAA

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und die Berliner Messe haben der Stadt München zum Sieg im Rennen um die Internationale Automobilausstellung (IAA) gratuliert. "Auch an der Isar kann die IAA ein neues Kapitel aufschlagen, von der das Industrieland Deutschland im Zeitalter von Digitalisierung und neuer Mobilität profitieren kann", teilte Müller kurz nach der Entscheidung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag mit. Berlin stehe dazu weiterhin als Partner zur Verfügung. "Unsere Stadt wird ein wichtiger Schrittmacher der Mobilitätswende bleiben und alle Anstrengungen unternehmen, innovative Mobilitätsangebote zu entwickeln und zu verwirklichen".

"Unsere Gratulation gilt München, deren Konzept die Mehrheit des VDA-Vorstands überzeugen konnte", teilte der Berliner Messechef Christian Göke mit. "Ich bin mir sicher, dass unser Ansatz der Branche vor allem auch international einen glaubhaften, kraftvollen und wegweisenden Neustart ermöglicht hätte."

Die alle zwei Jahre stattfindende Messe wurde über Jahrzehnte in Frankfurt ausgerichtet. Nach sinkenden Besucherzahlen und viel Kritik an dem Branchentreff suchte der VDA einen neuen Ort und ein neues Image für die Leistungsschau der Autoindustrie. Sieben Städte und Messen hatten sich darum beworben, die Messe künftig auszurichten. Schließlich blieben München, Hamburg und Berlin in der Endrunde. Am Dienstag hatte der Verband entschieden, dass 2021 München Austragungsort sein soll.